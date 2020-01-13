Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
118664
ALTIN
295.143
DOLAR
5.8693
STERLİN
7.6629
EURO
6.5257
İran – Türkiye Uluslararası Grup Sergisi
Crystal Palace, Cenk Tosun'u kiralık olarak kadrosuna kattı
Crystal Palace, Cenk Tosun'u kiralık...
Ünlü virtüöz Baktagir, “Kalbimizin notası fa, rengi yeşil”
Ünlü virtüöz Baktagir, “Kalbimizin notası...
Yusuf Günay: Arda Turan'dan veya teknik heyetimizden bir talep olmadı
Yusuf Günay: Arda Turan'dan veya...
Brezilyalı Jailson: Şampiyonluk kazanıp Fenerbahçe tarihine geçmek istiyorum
Brezilyalı Jailson: Şampiyonluk kazanıp Fenerbahçe...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ofis Çalışanları En Çok Miyofasiyal Ağrıya Dikkat! 

Sırt ağrısı, boyun ağrısı, kolda uyuşma, nefes aldıkça göğüste batma, sürekli yorgunluk… Bu şikayetler size de tanıdık geliyorsa miyofasiyal ağrı sendromuyla karşı karşıya olabilirsiniz. Miyofasiyal ağrı sendromunun genellikle 20-50 yaş grubunu, özellikle de ofis çalışanlarını hedef aldığını söyleyen Avrasya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Şenay Sıldır, dikkat edilmesi gereken noktaları Sağlık Notları okuyucuları için anlatıyor. Herkese sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum.

Ofis Çalışanları En Çok Miyofasiyal Ağrıya Dikkat! 

Sırt ağrısı, boyun ağrısı, kolda uyuşma, nefes aldıkça göğüste batma, sürekli yorgunluk… Bu şikayetler size de tanıdık geliyorsa miyofasiyal ağrı sendromuyla karşı karşıya olabilirsiniz. Miyofasiyal ağrı sendromunun genellikle 20-50 yaş grubunu, özellikle de ofis çalışanlarını hedef aldığını söyleyen Avrasya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Şenay Sıldır, dikkat edilmesi gereken noktaları Sağlık Notları okuyucuları için anlatıyor. Herkese sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum.

13 Ocak 2020 Pazartesi 00:05
12 Okunma
Ofis Çalışanları En Çok Miyofasiyal Ağrıya Dikkat! 

SUMRU AYDIN

Miyofasiyal Ağrı Sendromu Nedir?

Miyofasiyal ağrı sendromu, iskelet kaslarının akut veya kronik travması sonucu oluşan bir hastalıktır. 

Vücuttaki yayılımı, mekanik bir yayılım şeklinde olabileceği gibi lokalize bir problem olarak da kalabilir. Kötü çalışma koşullarının başrolü oynadığı bu hastalık,  tedavi edilmediği takdirde kas yapısında mikro düzeyde harabiyet bulgularına rastlanabilir.

Miyofasiyal Ağrı Sendromunu Tetikleyen Unsurlar;

Masa başında uzun süre çalışmak, 

Bilgisayar kullanmak, 

Telefonu baş ile boyun arasına sıkıştırarak konuşmak, 

Duruş bozuklukları, 

Stres, 

Ağır yük taşımak, 

Uzun süre ayakta kalmak,

Miyofasiyal ağrı sendromu genellikle bel, boyun ve sırt bölgesinde görülse de aslında kas olan her yerde görülebilir. Trigger point, diğer adıyla tetik nokta (kulunç) kas fibrillerinin normal fonksiyonel ilişkisinin bozulduğu alandaki hassasiyetin bölgesel bir dağılım karakterlerinde olduğu ağrılı kas alanıdır. Bu noktalar, kası zayıf ve gergin hale getirerek etkiler ve kas grubunda güçlü kasılmalara neden olur. Devamlı kasılma halinde olan kaslar kemiklere de baskı uygulayarak komşu eklemlerde de bu belirtilerin ortaya çıkmasına neden olur.

Tanı Sürecinde Kriterler Önemli Rol Oynuyor!

MAS’da tanı koydurucu bir laboratuar veya görüntüleme tekniği yoktur. Ayrıca tanıda diğer hastalıklar ekarte edildikten sonra klinik muayene ile tanıya gidilir. MAS tanısı için beş major ve en az bir minör kriter gereklidir. 

Major kriterler Nedir?:

Bölgesel ağrı şikayeti.

Tetik noktadan belirli bir alana yansıyan ağrı ve duygusal değişiklik. 

Erişilebilen kaslarda ele gelen gergin band.

Gergin band boyunca bir noktada aşırı hassasiyet.

Ölçülebilen hareket açıklığının azalması.

İşte Minör kriterler:

Tetik noktanın basınçlı bastırılması ile ağrı olması

Gergin banttaki duyarlı noktanın bastırılması ve iğneleme ile bölgesel seğirme yanıtı

Duyarlı noktanın enjeksiyonu veya kasın gerilmesi ile ağrının azalması

Tedavi Hakkında Bilmeniz Gerekenler:

Ağrının giderilmesi için; sıcak-soğuk tedavileri, fizik tedavi ajanları, tetik nokta enjeksiyonları, kuru iğne tedavisi, nöralterapi, germe-gevşeme egzersizleri, ozon terapi ve manuel terapi seçeneklerinden hastaya uygun olanlar seçilerek tedavisi yapılır. 

Bu Önerilere Kulak Verin…

Bilgisayar kullanırken oturma ve vücut pozisyonunuza dikkat edin.

Ergonomik eşyalar kullanmaya özen gösterin.

Dinlenmek size çok iyi gelecektir. Bu sebeple dinlenmek için yeterli süre ayırın.

İş yerinde çalışma koşullarınızı düzenleyin.

Aşırı spor yapmaktan kaçının.

Stres bu hastalığın en büyük düşmanı... Tam da bu sebeple stresten uzak durun.

Özellikle aerobik ve germe ve gevşeme egzersizleri yapmaya özen gösterin.

Kendiniz için sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturun.

İyi bir uyku düzeni sağlayın.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 10.01.2020 11:21
Anahtar Kelimeler:
Avrasya Hastanesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Şenay ŞıldırSağlık NotlarıSumru Aydınönce VatanDikkatMİYOFASİYAL AĞRIOfis çalışanlarıAğrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çift kol nakilli Yusuf Oğuz, taburcu edildi
Çift kol nakilli Yusuf Oğuz, taburcu edildi
"Domuz gribi virüsü bulaştığı yüzeyde 8 saat kalıyor"
"Domuz gribi virüsü bulaştığı yüzeyde 8 saat kalıyor"
Nefes borusundaki tümör ses tellerine zarar vermeden çıkarıldı
Nefes borusundaki tümör ses tellerine zarar vermeden çıkarıldı
Verem önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır…
Verem önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır…
İdrarda ağrısız kanama ve pıhtıya dikkat
İdrarda ağrısız kanama ve pıhtıya dikkat
Obezite ilaçlarını kullanmadan önce bunlara dikkat
Obezite ilaçlarını kullanmadan önce bunlara dikkat
Kalp krizinde, kadınlar farklı belirti veriyor
Kalp krizinde, kadınlar farklı belirti veriyor
“Distoni hastalarına da Parkinson hastaları gibi beyin piliyle tedavi”
“Distoni hastalarına da Parkinson hastaları gibi beyin piliyle tedavi”
Sağlık Bakanlığı: Üst solunum yolu hastalıklarında öncelik aile hekimi
Sağlık Bakanlığı: Üst solunum yolu hastalıklarında öncelik aile hekimi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans