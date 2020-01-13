Ofis Çalışanları En Çok Miyofasiyal Ağrıya Dikkat! 

SUMRU AYDIN

Miyofasiyal Ağrı Sendromu Nedir?

Miyofasiyal ağrı sendromu, iskelet kaslarının akut veya kronik travması sonucu oluşan bir hastalıktır.

Vücuttaki yayılımı, mekanik bir yayılım şeklinde olabileceği gibi lokalize bir problem olarak da kalabilir. Kötü çalışma koşullarının başrolü oynadığı bu hastalık, tedavi edilmediği takdirde kas yapısında mikro düzeyde harabiyet bulgularına rastlanabilir.

Miyofasiyal Ağrı Sendromunu Tetikleyen Unsurlar;

Masa başında uzun süre çalışmak,

Bilgisayar kullanmak,

Telefonu baş ile boyun arasına sıkıştırarak konuşmak,

Duruş bozuklukları,

Stres,

Ağır yük taşımak,

Uzun süre ayakta kalmak,

Miyofasiyal ağrı sendromu genellikle bel, boyun ve sırt bölgesinde görülse de aslında kas olan her yerde görülebilir. Trigger point, diğer adıyla tetik nokta (kulunç) kas fibrillerinin normal fonksiyonel ilişkisinin bozulduğu alandaki hassasiyetin bölgesel bir dağılım karakterlerinde olduğu ağrılı kas alanıdır. Bu noktalar, kası zayıf ve gergin hale getirerek etkiler ve kas grubunda güçlü kasılmalara neden olur. Devamlı kasılma halinde olan kaslar kemiklere de baskı uygulayarak komşu eklemlerde de bu belirtilerin ortaya çıkmasına neden olur.

Tanı Sürecinde Kriterler Önemli Rol Oynuyor!

MAS’da tanı koydurucu bir laboratuar veya görüntüleme tekniği yoktur. Ayrıca tanıda diğer hastalıklar ekarte edildikten sonra klinik muayene ile tanıya gidilir. MAS tanısı için beş major ve en az bir minör kriter gereklidir.

Major kriterler Nedir?:

Bölgesel ağrı şikayeti.

Tetik noktadan belirli bir alana yansıyan ağrı ve duygusal değişiklik.

Erişilebilen kaslarda ele gelen gergin band.

Gergin band boyunca bir noktada aşırı hassasiyet.

Ölçülebilen hareket açıklığının azalması.

İşte Minör kriterler:

Tetik noktanın basınçlı bastırılması ile ağrı olması

Gergin banttaki duyarlı noktanın bastırılması ve iğneleme ile bölgesel seğirme yanıtı

Duyarlı noktanın enjeksiyonu veya kasın gerilmesi ile ağrının azalması

Tedavi Hakkında Bilmeniz Gerekenler:

Ağrının giderilmesi için; sıcak-soğuk tedavileri, fizik tedavi ajanları, tetik nokta enjeksiyonları, kuru iğne tedavisi, nöralterapi, germe-gevşeme egzersizleri, ozon terapi ve manuel terapi seçeneklerinden hastaya uygun olanlar seçilerek tedavisi yapılır.

Bu Önerilere Kulak Verin…

Bilgisayar kullanırken oturma ve vücut pozisyonunuza dikkat edin.

Ergonomik eşyalar kullanmaya özen gösterin.

Dinlenmek size çok iyi gelecektir. Bu sebeple dinlenmek için yeterli süre ayırın.

İş yerinde çalışma koşullarınızı düzenleyin.

Aşırı spor yapmaktan kaçının.

Stres bu hastalığın en büyük düşmanı... Tam da bu sebeple stresten uzak durun.

Özellikle aerobik ve germe ve gevşeme egzersizleri yapmaya özen gösterin.

Kendiniz için sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturun.

İyi bir uyku düzeni sağlayın.