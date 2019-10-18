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Obezler sağlığa 2,5 kat daha fazla harcama yapıyor

OECD tarafından yapılan bir araştırma, obezlerin normal bireylere göre yaklaşık 2,5 kat daha fazla sağlık harcaması yaptığını ortaya koydu. Raporda, 2020-2050 yılları arasında obeziteye bağlı hastalıklara en çok bütçe ayıracak ülkeler arasında Türkiye'nin de olduğu görüldü.

Obezler sağlığa 2,5 kat daha fazla harcama yapıyor

OECD tarafından yapılan bir araştırma, obezlerin normal bireylere göre yaklaşık 2,5 kat daha fazla sağlık harcaması yaptığını ortaya koydu. Raporda, 2020-2050 yılları arasında obeziteye bağlı hastalıklara en çok bütçe ayıracak ülkeler arasında Türkiye'nin de olduğu görüldü.

18 Ekim 2019 Cuma 11:53
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Obezler sağlığa 2,5 kat daha fazla harcama yapıyor

İSTANBUL - Açlık yaşayan insan sayısındaki artış devam ediyor. Ancak bunun yanında aşırı beslenme ve obezite de önemli bir sorun. Gıda güvensizliği ile aşırı kilo ve obezite arasındaki ilişki, ülkelerin gelir düzeyine bağlı olarak değişiyor. Üst, orta ve yüksek gelirli ülkelerde gıda güvensizliği bazı yaş gruplarında aşırı kilolu ya da obez olma olasılığını artırıyor. Ünlü Lancet Tıp Dergisi tarafından 188 ülkede yapılan araştırma, kilolu veya obez kişi sayısının son 30 yılda 857 milyondan 2,1 milyara yükseldiği ortaya çıkardı.
 

Son olarak Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan bir başka raporda ise obezite sorunu yaşayanların sağlık hizmetlerinden daha sık yararlanma eğiliminde olduğu belirtildi. Araştırma, obezlerin normal bireylere göre yaklaşık 2,5 kat daha fazla sağlık harcaması yaptığını belirledi. Ayrıca OECD ülkelerinde obezite kaynaklı hastalıkların tedavisinin, toplam sağlık harcamalarının yüzde 8,4'ünü oluşturduğu bildirildi. OECD raporuna göre, 2020'den 2050 yılına kadar obezite kaynaklı harcamaların en fazla mali yükü Amerika Birleşik Devletleri’ne getireceği ifade edildi. 2020-2050 yılları arasında obeziteye bağlı hastalık harcamasının ABD sağlık sistemine ayrılan yıllık bütçenin yüzde 20’sine denk gelmesi bekleniyor. Toplam bütçe baz alındığında obeziteye bağlı hastalıklara ayrılacak harcamalar her bir ABD vatandaşına 644 dolara mal olacak.

TÜRKİYE KİŞİ BAŞINA 99 DOLAR AYIRACAK

Raporda Türkiye ile ilgili rakamlar da yer aldı. Söz konusu dönemde Türkiye sağlık harcamalarının yüzde 12’sinin obeziteye bağlı hastalıklara ayrılacağı ön görülüyor. Bu da kişi başına 99 dolar harcama anlamına geliyor.

2020-2050 yılları arasında obeziteye bağlı hastalıklara en çok bütçe ayıracak ülkeler ise şöyle sıralandı: (kişi başına)

1- Amerika Birleşik Devletleri – 644.8 dolar

2- Almanya – 411.2 dolar

3- Kanada – 295 dolar

4- İtalya – 234 dolar  

5- İspanya – 226.9 dolar

6- Avustralya – 207.3 dolar

7- Birleşik Krallık – 188.5 dolar

8- Fransa – 148.2 dolar

9- Rusya – 101.9 dolar

10- Türkiye – 99 dolar

10- Brezilya – 94.4 dolar

11- Çin 52.7 dolar

12- Hindistan – 16.4 dolar

DHA

Son Güncelleme: 18.10.2019 05:25
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