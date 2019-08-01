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Obezite ile mücadele yöntemleri komisyonu toplandı

TBMM Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamalardaki Malpraktis İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu'nun, İstanbul'daki yerinde inceleme ziyaretleri başladı.

Obezite ile mücadele yöntemleri komisyonu toplandı

TBMM Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamalardaki Malpraktis İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu'nun, İstanbul'daki yerinde inceleme ziyaretleri başladı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:27
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Obezite ile mücadele yöntemleri komisyonu toplandı

İSTANBUL - AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır başkanlığındaki komisyon, yerinde inceleme çalışmaları kapsamında İstanbul Valiliğinde düzenlenen toplantıda kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Komisyon üyeleri ise AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya’dan oluştu. Kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri obeziteyle mücadele konusunda brifing vererek, çözüm önerilerinden bahsetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Obezite Ile MücadeleKomisyon
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