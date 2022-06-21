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NEFES DARLIĞI HAKKINDA BİLMEDİKLERİMİZ

Değerli okuyucularım Avrasya Hastanesi "Sağlık Notları" sayfamızın devamını sizlerle buluşturmanın keyfini yaşıyorum. Her hafta dopdolu konularla karşınızda olacağımız sağlık sayfalarında bu hafta, geçtiğimiz hafta Avrasya Hastanesi Zeytinburnu'nda gerçekleşen ayrıca canlı yayın bağlantısıyla da hastalarına ulaşan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Habib Çil ile Nefes darlığı neden olur, nasıl belirti verir, tedavisi nasıldır, kalp ile ilgili mi yoksa akciğer ile ilgilimi nasıl anlaşılır konularından söz edildi. Hepinize sağlık dolu bir hafta dilerim. İşte sizlerle…

21 Haziran 2022 Salı 16:30
NEFES DARLIĞI HAKKINDA BİLMEDİKLERİMİZ

Nefes darlığını nasıl tespit ederiz? Hangi durumlarda hissedilir?

Hastalarımızın hissettiği bir duygudur. Tıpkı çarpıntı ve göğüs ağrısı gibi. Hastalarımızın kimi zaman zaman var olduğunu iddia ettiği psikolojik bir duygudur. Hastanın sık nefes alma durumu olarak tarif edilebilir.

Nefes darlığının olası sebepleri nelerdir? Neden olur?

Kardiyolojide en sık görülen üç şikâyetten biridir. Çarpıntı ve göğüs ağrısı gibi. Kansızlık nefes darlığı için bir sebeptir. Çünkü vücuttaki kanın kaslara taşınmasıyla ilgidir. Eğer oksijen yeterli düzeyde kaslarımıza, organlarımıza taşınmıyorsa nefes darlığı oluşur. Kalbimiz ve akciğerlerimizle ilgili olarak oluşabiliyor nefes darlığı. Kalp ve akciğere bağlı olan nefes darlığı sinsice ilerler. Kansızlık kalp hastalığı ile ilgili doğrudan bir sebep değildir ama kalp hastalığı ile karışabilecek bir sebep olabilir.

Kalbe bağlı ya da akciğere olduğu nasıl anlaşılır?

Pratik bir yöntem olarak kalple ilgili ise tuzla ilişkilendirilebilir. Kalp rahatsızlığı olan hastalar geceleri sırt üstü yattıklarında nefes darlığı yaşadıklarını şikâyet olarak tarihliyorlar. Kardiyoloji ile ilgili sebebi kalp krizi geçirirse, yüksek tansiyonu var ise kalp yetmezliğine gider. Kalp kapaklarında kaçak, romatizma daralma varsa buna nefes darlığı eşlik ediyorsa kalp yetmezliğine girer. Acil durumlarda acil servise giderek oksijen desteği almalıdır. Koah veya bronşitin tuz tüketimi ile bir ilgisi yoktur. Koah hastalarında bu şikâyet pozisyonla ilgili değildir.

Nefes darlığında tedavi nasıldır? İhmal edilirse ne gibi sonuçlar doğurur?

Çoğunlukla nefes darlığını bir tanı olarak koymuyoruz. Hastalıklar grubunun son ürünüdür. Nefes darlığı ihmalin ortaya çıkardığı bir şikayettir. Ekokardiyografi ve fizik muayene önemlidir. Hastalığı kardiyolojik mi? Göğüs hastalıkları ile ilgili midir? Psikolojik midir? bunun üzerine gidilmelidir. Ekokardiyografi bu bağlamda tanı ve teşhise yardımcı bir tedavi yöntemidir. Bize kalbin kasılması kalbin etrafındaki zarda sıvı olup olmadığı, kalp yetmezliği nefes darlığına eşlik ediyorsa bunu teşhisinde etkilidir. Transözefagus (tee) de bu tetkikler arasındadır.

Hastanemizde anjiyo laboratuvarımızda hangi işlemler yapılıyor? Kısaca isimlerinden bahsedebilir misiniz?

Koroner damar hastalığı girişimleri –teşhis ve tedavisi balonlama ve stentleme işlemleri olarak sınıflandırıyoruz. Ana damarları çatlatma işlemi ve şah damarı (karotis) stenteleme

-Kronik total klüzyon damarları açılması

-Böbrek (renal) anjiyo yapılması

-Bacak damarları özellikle ayağında yara ve ampütasyon kararı verilen hastaların erken tanı ve tedavisi yapılması

-Kalp deliklerinin kapatılması

-Mitral balon ve aort kapaklarının kasıktan girilerek kapak takılması

-Fistül doğuştan atar ve toplar damarlarının kapatılması

Kalp sağlığı için kalp krizinden korunmak için topluma nasıl bir yaşam önerisinde bulunursunuz nelere dikkat etmeliler?

Toplum olarak kalp hastalıkları açısından bilinçli olmalıyız. Bireysel olarak, sigara içmemeli, egzersiz alışkanlığı kazanmalıyız. Tempolu yürümeliyiz. Eğer yüksek tansiyonumuz varsa tansiyon takibi ve kontrollerimizi yapmalıyız. Yeme içme alışkanlığımıza dikkat etmeliyiz. Tuz tüketiminden kaçınmalıyız.

Elif Hayvalı 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Habib ÇilSağlık NotlarıAvrasya HastanesiNefes DarlığıElif Hayvalı
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