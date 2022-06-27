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Neden pilates yapmalıyız?

Sosyal medya paylaşımları büyük ilgi gören egzersiz eğitmeni Seher Özsüer, sağlıklı bir yaşam sürmeyi hedefleyenlere neden pilatesi önerdiğini anlattı.

27 Haziran 2022 Pazartesi 11:32
Neden pilates yapmalıyız?

HABER: DİNÇER KARACALAR

Egzersiz eğitmeni Seher Özsüer, sosyal medyada bu spora ilişkin paylaşımlar ve sağlıklı yaşam tüyoları paylaşmaya başladığından bu yana bir fenomen haline geldi. Videoları izlenme rekorları kıran Özsüer, sağlıklı bir yaşam sürmek isteyenlere pilatesi önerdiğini söyledi. Seher Özsüer, bunun nedenlerini ise şöyle anlattı:

HEDEF: BEDENDE DENGE

“Pilates; sağlıklı bir beden, sağlıklı bir zihin ve sağlıklı bir yaşam yaratmak için geliştirilmiş bir sistemdir. Bu sistem bedende kilo vermekten daha önemli olan ‘denge’yi amaçlar. Pilates sistemindeki süreç sadece fiziksel, zihinsel ve ruhsal yönlerinimiz arasında bir dengenin sağlanmasıyla gerçekleşir ve yaşam tarzı haline gelir. Beyin hücrelerimiz, zihinsel enerji ve sağlıklı bir kan dolaşımı ile beslenir. İşte bu yenilenme; hareket şekli, stresi azaltma, duruşuna zarafet kazandırma, canlılık, fitlik ve yaşamdan daha çok keyif alma yolunda atılan en önemli adımdır.”

GÜCÜNÜZÜ KULLANIN

Seher Özsüer, pilatesin sayısız faydası olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Gücünüzü boşa harcamak yerine onu kendiniz için kullanmayı öğrenirsiniz. Beden egzersizlerinizle çıktığınız yolculukta pilates rehberinizdir. Günlük koşuşturmalardan kaynaklı olarak kaybedilen beden konforunuzu yeniden inşa eder. Ancak unutmayın ki sonunda her şeyin mümkün olması için en önemli unsur kendi azminizdir. Şunu hep hatırlayın; her ne yaparsanız yapın, kendinize inanarak attığınız her adım zihin, beden, ruh bütünlüğünün anahtarıdır.”

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Seher Özsüer
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