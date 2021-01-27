Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
hafif yağmur
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1495
ALTIN
438.017
DOLAR
7.3989
STERLİN
10.1021
EURO
8.9549
31 adet dükkan kiraya verilecek
31 adet dükkan kiraya...
Başakşehir'de 199 bin 553 m² arazi kiraya verilecek
Başakşehir'de 199 bin 553...
Konut ve çevre düzenlemesi yaptırılacak
Konut ve çevre düzenlemesi...
BOTAŞ Genel Müdürlüğü 268 personel alacak
BOTAŞ Genel Müdürlüğü 268...
48 sözleşmeli personel alınacak
48 sözleşmeli personel alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Nar ekşisi izlenimi verilen soslar, insan sağlığını tehdit ediyor

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sertaç Özer, nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos gibi ürünlerin fruktoz ve glikoz gibi nişasta bazlı şekerler içerdiğini belirterek, bunların sürekli ve yüksek miktarda tüketildiğinde diyabet hastalarını koma gibi tablolara götürecek sağlık sorunlarına yol açtığını bildirdi.

27 Ocak 2021 Çarşamba 13:51
14 Okunma
Nar ekşisi izlenimi verilen soslar, insan sağlığını tehdit ediyor

ADANA - Türkiye'de yoğun olarak üretilen ve insan sağlığı bakımından son derece yararlı bir meyve olan nar, sektörde maliyet düşürmek amacıyla nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos gibi çeşitlendirilerek piyasaya sürülüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, orijinal ve sağlıklı nar ekşisi üretmek yerine daha düşük maliyetli ancak sağlığa zararlı olan nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos gibi ürünler üreten firmaların önüne geçmek için taslak yönetmelik hazırladı. ÇÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sertaç Özer, içeriğinde fruktoz, glikoz gibi nişasta bazlı şekerler, renk vermesi amacıyla karamel ve strik asit bulunduran bu sosların sürekli ve yüksek miktarda kullanılmasının insan sağlığını tehdit ettiğini kaydetti. 

KANSERİ TETİKLEYEBİLİR

Sosun içeriğindeki karamelin tehlikesini anlatan Prof. Dr. Mehmet Sertaç Özer, "Gerçek nar ekşisine benzer veya nar meyvesinin rengini taklit etmek amacıyla kullanılan karameller, mutajenik etkiler yaratabilir. Karamellerde yapısına ve üretim koşullarına bağlı olarak hidroksimetilfurfural dediğimiz gıdaların işlenmesi veya depolanması sırasında oluşabilecek doğal bileşenler ortaya çıkar. Sürekli, yüksek dozajda, vücut tarafından tolere edilemeyecek miktarlarda alındığı takdirde ileride kansere kadar gidebilecek olan bir takım mekanizmaları tetikleyebilir" dedi. 

ŞEKER KOMASINA YOL AÇABİLİR

Fruktoz, glikoz gibi nişasta bazlı şeker içeriğinin ise nar ekşisi izlenimi nedeniyle bu sosları kullanan diyabet hastalarında komaya götürecek sonuçlar doğurabileceğine dikkati çeken Prof. Dr. Özer, şöyle konuştu: 

"Son dönemde moda olan 'şunu içtim iyi geldi, bunu içtim iyi geldi' gibi dost, ahbap sohbetlerinde yapılan yanlış etkileşimin sonucunda insanlar bunları şifa kaynağı olsun diye yüksek dozajda tüketiyorlar. Yüksek miktarda tüketildikleri zaman da şekerleri ister istemez yükseliyor. Hatta benim babamın başına geldi. Babam tip-2 diyabet hastası. Bir tanıdığı 'eğer bunu içersen son derece faydalı, diyabetten kurtulursun' diye yanlış bir bilgilendirme yapmış. Babam günlük bir çay bardağına yakın 4-5 gün üst üste tüketmiş ve şekeri çok yüksek düzeyde gözünü hastanede açtı. Bu veya benzeri ürünleri hatta doğal nar ekşisini çok yüksek düzeylerde tükettiğimiz zaman diyabet rahatsızlığı olan insanlarda şeker komasına girebilecek kadar ciddi sıkıntılar oluşacaktır. Mutlaka hekimler tarafından önerilen ve gıda mühendislerinin kontrolünde üretilmiş doğru gıda maddelerini doğru miktarlarda tüketelim. Fayda ile zehiri ayıran dozajdır." 

'DOĞALA DA DİKKAT'

Yol kenarında, pazarlarda ya da köy ürünü adı altında satılan ürünlerin üretim aşamasında nar suyunun oldukça uzun sürelerde, yüksek sıcaklıkta, açık kazanlarda kaynatıldığını hatırlatan Özer, "Çok uzun sürelerde kaynatıldığında buradaki insan sağlığı bakımından mutajenik etkileri olan hidroksimetilfurfural oluşumunu kontrol edemezsiniz. Hidroksimetilfurfural oluşumunu kontrol edemediğimiz bu ürünleri alıp bir de soğuduktan sonra uygun olmayan ambalajlarda özellikle 'pratik olsun, ucuz olsun, taşıması kolay olsun, kırılma riski olmasın' diye cam ambalajlar yerine pet ambalajlar, hele ki daha önce farklı amaçlarla kullanılmış pet ambalajlara konulduğunda, doğal diye aldığınız nar ekşileri yakında kalkacak olan soslardan bile daha zararlı olur. Yol kenarlarında satılan 'doğal, köy malı, annem üretti' gibi ürünlerden kaçınalım" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Nar Ekşisi Izlenimi Verilen SoslarInsan Sağlığını Tehdit Ediyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bebek pudralarında kanser yapıcı 'asbest' bulundu
Bebek pudralarında kanser yapıcı 'asbest' bulundu
Eskişehir’de sağlıkçıların yüzü güldü
Eskişehir’de sağlıkçıların yüzü güldü
"60 milyon kişinin aşılanması gerekiyor"
"60 milyon kişinin aşılanması gerekiyor"
Özkul: Hayat'ta Hayat Var
Özkul: Hayat'ta Hayat Var
"Pandemi bitecek ancak ekranla bağımız bitmeyecek''
"Pandemi bitecek ancak ekranla bağımız bitmeyecek''
'Eti yıkamayın' uyarısı... Avuç içi sıcaklığı çok önemli
'Eti yıkamayın' uyarısı... Avuç içi sıcaklığı çok önemli
Güçlü bir bağışık sistemi için 14 altın kural
Güçlü bir bağışık sistemi için 14 altın kural
'Aşı olduktan sonra rehavete kapılmamak gerekir'
'Aşı olduktan sonra rehavete kapılmamak gerekir'
Prof. Dr. Özlü: Virüsü taşıyıp bulaştıran sayısı pozitif vaka sayısından fazla
Prof. Dr. Özlü: Virüsü taşıyıp bulaştıran sayısı pozitif vaka sayısından fazla

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma