Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1395
ALTIN
460.982
DOLAR
7.6671
STERLİN
10.2842
EURO
9.3713
Yurtdışı dijital pazarlama hizmeti alınacak
Yurtdışı dijital pazarlama hizmeti...
Fırat Üniversitesi 41 Öğretim Üyesi alıyor
Fırat Üniversitesi 41 Öğretim...
94 adet bina inşaatı yaptırılacak
94 adet bina inşaatı...
Devlet Memuru Alınacak
Devlet Memuru Alınacak
Avukatlık Giriş Sınavı Duyurusu
Avukatlık Giriş Sınavı Duyurusu
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mutasyona uğrayan virüs için uyarı

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, İngiltere’de koronavirüsün mutasyona uğramasını değerlendirdi. Prof. Dr. Çelen, "Daha rahat bulaşabilen virüs haline geldiği noktasında birtakım duyumlar var. Önemli olan bir an önce aşılamaya geçilmesi. Ne kadar hızlı geçersek Covid-19'a karşı koruyuculuk ve bulaş zincirini kırma noktasında da başarılı olacağız. Aşı karşıtlığına karşı bir eylem olarak düşünelim ve bir an önce aşılarımıza ulaşalım" dedi.

22 Aralık 2020 Salı 09:50
4 Okunma
Mutasyona uğrayan virüs için uyarı

DİYARBAKIR - İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğradığı ve bulaş hızının artış gösterdiği haberlerinin ardından Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, pandemi döneminde neredeyse 1 yılın geride kaldığını ve bu süre içerisinde virüsle ilgili mutasyonları hep konuştuklarını söyledi. Prof. Dr. Çelen, ilk defa İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon sonrasında virüsün bulaştırıcılığında yayılma hızına ve artışına vurgu yapıldığını belirterek, "Bununla birlikte birçok ülkede karşılıklı uçak seferleri durduruldu. Bu yönüyle yeni mutasyonla acaba bulaş riski daha mı yüksek? Noktasında birtakım bilgilere ulaşmış olduk. Bulaş riski dediğimiz infektivite hızı önemli bir kavram. Burada daha önem arz eden konu, acaba bununla birlikte ölüm oranı hızında da bir artış var mı? Onunla ilgili şu an için elimizde bir veri yok. Bir diğer nokta aslında önemsediğimiz nokta, başta Sinovac olmak üzere birçok aşının gündemde olduğu bir dönemde acaba mutasyonla birlikte aşıdan kaçan suçlar olacak mı? Yani aşı etkinliğini bu mutasyona uğrayan virüsler üzerinde de gösterecek mi, noktasındaki soru işaretleri tedirginlik yarattı" diye konuştu. 

'AŞI GELİR GELMEZ MUTLAKA YAPMA KONUSUNDA İSTEKLİ OLALIM'

Prof. Dr. Çelen, şu anki izlenime göre koronavirüsün sadece daha rahat bulaşabilen bir virüs haline geldiği noktasında birtakım duyumların olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Burada önemli olan nokta biran önce aşılamaya geçilmesi. Aşılamaya ne kadar hızlı geçersek Covid-19'a karşı koruyuculuk ve bulaş zincirini kırma noktasında da başarılı olacağız. Vatandaşlar olarak yapmamız gereken farklı bir durum söz konusu değilse maskeye bağlanacağız. Maske önemli bir konu. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyumu sağlayacağız ve bir de belki de burada şunu konuşabiliriz; Aşı karşıtlığına karşı bir eylem olarak düşünelim ve bir an önce aşılarımıza ulaşalım. Gelir gelmez mutlaka yapma konusunda bizler de istekli olalım."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mutasyona Uğrayan Virüs Için UyarıDicle ÜniversitesiProf. Dr. Mustafa Kemal Çelenİngiltere
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maskelerin yüzde kapatamadığı bölgelere estetik talebi arttı
Maskelerin yüzde kapatamadığı bölgelere estetik talebi arttı
Çin aşısı ikinci tip koronavirüste daha avantajlı olabilir
Çin aşısı ikinci tip koronavirüste daha avantajlı olabilir
Entübe edileceğini duyan koronavirüs hastaları ölüm korkusu yaşıyor
Entübe edileceğini duyan koronavirüs hastaları ölüm korkusu yaşıyor
Bakan Koca: İngiltere'den gelen 4 bin 603 yolcu izolasyonda
Bakan Koca: İngiltere'den gelen 4 bin 603 yolcu izolasyonda
Timoma nedir? Belirtileri ve tedavi şekilleri nelerdir?
Timoma nedir? Belirtileri ve tedavi şekilleri nelerdir?
'Virüsün mutasyona uğraması aşı çalışmalarını etkilemez'
'Virüsün mutasyona uğraması aşı çalışmalarını etkilemez'
Yılbaşı kısıtlamasını tatil gibi düşünmeyin!
Yılbaşı kısıtlamasını tatil gibi düşünmeyin!
Kuru gıdalarda koronavirüs riski var mı?
Kuru gıdalarda koronavirüs riski var mı?
Şeker hastalarının gözleri de risk altında
Şeker hastalarının gözleri de risk altında

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma