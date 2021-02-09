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'Mutant virüs’ Trabzon'da da görüldü, daha hızlı bulaşıyor

Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, mutasyon geçiren koronavirüsün Trabzon’da da görüldüğünü açıkladı. Mutant virüsün koronavirüsten 1,5 kat daha hızlı bulaştığını söyleyen Aydın, “Mesafeyi 1,5 metreden 2 metreye çıkarmak, tek maske kullanımını çift maskeye çıkarmak gerekiyor” dedi.

09 Şubat 2021 Salı 09:53
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'Mutant virüs’ Trabzon'da da görüldü, daha hızlı bulaşıyor

KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Farabi Hastanesi Test Merkezi sorumlusu Prof. Dr. Faruk Aydın, mutasyonlu virüsle ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Koronavirüse kıyasla daha hızlı yayılan mutant virüs takibinin Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda yapıldığını belirten Prof. Dr. Faruk Aydın, Trabzon'da mutasyonlu virüs görüldüğünü açıkladı. Mutant virüsün koronavirüsten 1,5 kat daha hızlı bulaştığını söyleyen Prof. Dr. Aydın, ortamlarda bir arada bulunma süresinin kısaltılarak çift maske takılması uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Aydın, "Mutant varyantlar, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda ülkemizde takip ediliyor. Sonuçlar Bakanlığımıza bildirilmekte ve Bakanlığımız her akşam sonuçları duyurmaktadır. Bu iller içerisinde artık Trabzon da vardır. Trabzon’da son günlerde tedbirlere uyumun iyi olduğu konuşuluyor ama bugünden sonra daha da fazla önem vermemiz gerektiğini söylememde fayda olduğunu düşünüyorum. Rakamlar güncel değişiyor. Henüz 10’un altında bir sayıda var. Sağlık Bakanlığı bunları eş zamanlı olarak bütün illere gönderdi ve eş zamanlı olarak çalıştık. Yaklaşık 1 haftalık bir dönemin içinde bir süredir çalışıyoruz” diye konuştu.

Mutant virüsün daha hızlı bulaşarak daha az miktarda virüsle bile hastalık bulaştırabileceği konusunda uyaran Prof. Dr. Aydın, “Mümkünse varyantların arttığı bu koşullarda toplantıların, insanların, toplulukların bir araya gelmesinin önlenmesi gerekiyor. Mesafeyi 1,5 metreden 2 metreye çıkarmak gerekiyor. Aynı ortamda bulunma süresini önceden 15 dakika diyorduk, mutant virüsler nedeniyle artık 10 dakikaya düşürmek gerekiyor. Tek maske kullanımını çift maskeye çıkarmak gerek. Ortalama 1,5 kat bulaşma hızını artırdığını söyleyebiliriz. Bulaşma hızı 1,5 kat arttı diye mesafeyi de 1,5 kat açma kriterine ihtiyaç yok. Sadece süreyi azaltın ve daha uzak durun. Havaya çıkan partiküllerin size ulaşması daha kolay, az miktarda bulaşmasıyla hastalık oluşturması için yeterli oluyor” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonKaradeniz Teknik ÜniversitesiMutan VirüsKoronavirüsPandemiCovid19Aşı
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