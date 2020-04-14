Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Mustafa Reşit Akçay: Virüs ligin heyecanını kaybettirdi
Mustafa Reşit Akçay: Virüs ligin...
Koronavirüs endişesi kalp krizinde bile acil başvurusunu erteletiyor
Koronavirüs endişesi kalp krizinde bile...
Koronavirüs ile mücadelede akciğerler güçlendirilmeli
Koronavirüs ile mücadelede akciğerler güçlendirilmeli
Bursaspor'dan kollektif hücum
Bursaspor'dan kollektif hücum
Bakan Selçuk: 64 milyon TL ödenek gönderdik
Bakan Selçuk: 64 milyon TL...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mustafa Reşit Akçay: Virüs ligin heyecanını kaybettirdi

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen lig sürecinin futbolculara, kulüplere olan etkisini ve Ankaragücü'nün planlaması ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

14 Nisan 2020 Salı 13:00
0 Okunma
Mustafa Reşit Akçay: Virüs ligin heyecanını kaybettirdi

ANKARA - İnsan psikolojisinin önemine vurgu yapan teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, "Virüs ligin heyecanını kaybettirdi. İnsan psikolojisi kendini korumaya olan reflekslerini asla unutmayacaktır. İnançlı bir ülkede camiye gitmenin durumu bile değişecektir. Aşının bulunmasından sonra bile 2-3 sene insanlar çok temkinli olacaklar" dedi.

"FİKSTÜRÜMÜZ ZOR OLMASINA RAĞMEN UMUDUMUZ VAR"

'Koronavirüs nedeniyle ertelenen ligin devam etmesi durumunda Ankaragücü'nde durum ne olacak?' sorusuna Akçay, "Başladıktan sonra oyuncularla bir araya geldik ve yönetim kurulunun yapmış olduğu ataklarla transferin açılması, birkaç oyuncunun daha ilave olması bizi umutlandırdı. Bizim fikstürümüzün çok zor olmasına rağmen umudumuz yüksek düzeyde. Alt sıralardaki 9 takımın da olayın içerisinde olduğunu düşünürsek bizi olumlu yönde etkiliyor bu. Asla umutsuzluğa düşmedik bundan sonra müsabakalar oynansa da oynanmasa da farklı da olsa bizim için fark etmez biz sahaya çıkıp yine Ankaragücü'nün gücünü göstermeye çalışacağız" diye yanıt verdi.

"TEMASLI OYUN OYNUYORUZ, PSİKOLOJİYİ DÜŞÜNMEK LAZIM"

Mustafa Reşit Akçay, pandemiden sonra futbolun sahaya nasıl yansıyacağına ilişkin, "Burada psikolojiyle düşünmek lazım biz temaslı oyun oynuyoruz. Terin, temasın, tükürüğün bazı vücut sıvılarının birbirine temas ettiği bir oyun oynuyoruz. Dolayısıyla sağlık açısından da uzmanların söylemiş olduğu şeylere dikkat ederek maçların oynanması gerekecek. Eğer bu veriler böyle devam ederseniz nasıl bir taktik anlayış olacak, sahadaki yerleşim nasıl olacak ve oyuncularda sonuçta insanız ve insan olarak tedirginliğimiz kendimizi düşünme önceliğimiz var, dolayısıyla oyuncu kaygı hissedecek mi hissetmeyecek mi ne kadar bir temasta oyun ortaya çıkarabilecek bunu zaman gösterecek. Bir insanın sağlığı için bütün dünyanın malına mülkünü vermek zorundayız. Can çok değerli çok önemli bir şey. Sen hayatının daha önemli olduğunu ve birinci sıraya koymamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

"SİSTEM YARATICI BEYİNLERİ DESTEKLEMİYOR, AVRUPA'YI TAKLİT EDİYORUZ"

Gelişim konusunda Akçay, Avrupa'nın taklit edildiğini belirterek, "Biz her şeyi taklit ederek yapmaya çalıştık. Avrupa'dan bir süre sonra biz alarak yeni çalışma diye alanımıza koyuyoruz. Yoksa bizim Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokullarımız (BESYO) ve sporcu sağlığı ya da sporcu antrenman bilimi ile ilgili bir sürü okulumuz var asistanlarımız, doktorlarımız, akademisyenlerimiz var. Ama sistem yaratıcı beyinleri desteklemiyor. Biz bu nedenden dolayı Avrupa'nın her zaman 10-15 yıl arkasından gelerek devam ediyoruz. Bizi Avrupa Şampiyonası'nın, Dünya Şampiyonası'nın dışına bırakabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

"TARAFTAR PSİKOLOJİK OLARAK SAHAYA GELMEYECEK"

Teknik Direktör Akçay, ligin devam etmesi durumunda 12 puan toplamayı hedeflediklerini belirterek, "Lig devam ederse Gaziantep müsabakası oynayacağız, daha sonra çok zor üç müsabakamız var. 12 puan gibi bir puan toplamayı hedefliyoruz. 12 puan alabilirsek ligde kalırız gibi bir düşüncemiz var. Bu diğer takımların da maçlarının durumuyla alakalı olacaktır. 35 puan ve üzeri toplayanların kümede kalacağı düşüncesi var bizde. Kazanmak için uğraşacağız umarım gerçek düşündüğümüz gibi gerçekleştirebiliriz. Psikolojik olarak taraftarlar da uzun bir süre sahaya gelemeyecek. Serbest de bıraksanız fanatik taraftarlar dışında gelemeyecekler diye düşünüyorum. Güzel karar uygulayacak cesaretimiz var. Ankaragücü olarak asla hiçbir şeyden korkmayız. Mücadele edilecekse mücadele ederiz. Hiçbir zaman acizlik içerisinde olmadık, böyle anlaşıldı zaman zaman ama böyle değil. FIFA'nın özellikle Belçika'ya uyguladığı yaptırım bütün ülke federasyonlarında tedirgin edebilir. Ülke federasyonlarını FIFA'nın görüşüne göre hareket etmeye zorlayacaktır. Bu görünen bir durum olarak ortaya çıktı. Mayıs ayının ilk haftasında federasyonumuz ve FIFA'nın yapacağı açıklamayı beklemek zorundayız. Yatırım yapmış takımlar var taraftarları umutlanma psikolojisi var ve bu camialar büyük camialar, nasıl bir maç programı olabilir nasıl oynat oynatılabilir onunla ilgili ben küme düşme hattında bir takımın teknik direktörü olarak görüşlerimizi çok net ifade etmekten kaçınıyoruz" şeklinde konuştu.

"YABANCI OYUNCU KRİTERLERİ DEĞİŞİKLİĞE UĞRAYACAK"

Virüsün yabancı futbolcular konusunu etkileyeceğini belirten Mustafa Reşit Akçay, "Yabancı oyuncularla ilgili kriterleri yeniden hazırlamak gerek. Kriterler değişikliğe uğrayacaktır. Alt yapılarla ilgili çalışmaların yapılması gerekiyor. Bugün gelirlerin ne kadar altyapıya harcanıyor diye sorduğunuzda %1'i bile değil. Ama bugün Barcelona gelirini %13'ünü, Ajax ise %11'ini harcıyor. Biz altyapıya yatırım yaparak bir süre yabancı sayısında da indirime gitmeliyiz" dedi.

"ŞENOL HOCA MİLLİ TAKIMDA ÇOK BAŞARILI OLACAK"

Akçay, milli takımın gidişatının iyi olduğunu belirterek, "Milli takım Şenol hoca ile iyi gidiyor. Şenol hocaya daha rahat çalışacağı bir ortam yaratmalı. Spor yorumcuları da Şenol hocayı sağlıklı değerlendiriyorlar. Şenol hocanın çok başarılı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"TRABZONSPOR'DA TEKNİK ADAM OLARAK ÇALIŞMAM"

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Trabzon'da çok iyi dostluklarının olduğunu vurgulayarak, "Trabzonspor'un profesyonel takımında teknik adam olarak sahaya çıkacak şekilde çalışmam. Menajer yaparlar çalışırım, alt yapıda çalışırım başka görev verirler çalışırım. Profesyonel takımda benim tabutumu taşıyacak kişilerle ben neden ters düşeyim" dedi.

"EVDE KALALIM DA BU VİRÜSTEN BİR AN ÖNCE KURTULALIM"

Son olarak 'Evde kal' çağrısı yapan Akçay, "Bu virüs küçük bir şey değil, çok dikkate almadık. Yeniden nüksedeceği de konuşuluyor. Lütfen evde kalalım da bu virüsten bir an önce kurtulalım" mesajını verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit AkçayKoronavirüs SalgınıVirüsLig Heyecanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs endişesi kalp krizinde bile acil başvurusunu erteletiyor
Koronavirüs endişesi kalp krizinde bile acil başvurusunu erteletiyor
Koronavirüs ile mücadelede akciğerler güçlendirilmeli
Koronavirüs ile mücadelede akciğerler güçlendirilmeli
Koronavirüs günlerinde ruh sağlığını korumak için 15 öneri
Koronavirüs günlerinde ruh sağlığını korumak için 15 öneri
"Bilinçsizce sarımsak tüketmek kanama riskini artırabilir"
"Bilinçsizce sarımsak tüketmek kanama riskini artırabilir"
Güçlü Bir Bağışıklık Sistemi Sizin Elinizde! 
Güçlü Bir Bağışıklık Sistemi Sizin Elinizde! 
'Bahar alerjisiyle koronavirüs karıştırılmamalı'
'Bahar alerjisiyle koronavirüs karıştırılmamalı'
Koronavirüs tedavisinde yüksek dozda C vitamini bizde de kullanılıyor
Koronavirüs tedavisinde yüksek dozda C vitamini bizde de kullanılıyor
Bakan Koca'dan 'Sağ ol Türkiye' paylaşımı
Bakan Koca'dan 'Sağ ol Türkiye' paylaşımı
Sağlıklı Günler
Sağlıklı Günler

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı