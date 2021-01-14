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MÜSİAD'dan ilk sağlık müdürüne hayırlı olsun ziyareti

MÜSİAD BURSA ŞUBESİ BAŞKANI NİHAT ALPAY. TEDBİRLERE UYARAK SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YARDIMCI OLALIM.

14 Ocak 2021 Perşembe 15:04
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MÜSİAD'dan ilk sağlık müdürüne hayırlı olsun ziyareti

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü’nden Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne atanan Dr. Fevzi Yavuz yılmaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Pandemi kurallarını dikkate alarak ziyaretlerini sürdüren Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü’nden Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne atanan Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ile makamında bir araya gelerek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. İl Sağlık Müdürlüğü’ne atanan Dr. Fevzi Yavuz yılmaz'a yeni görevinde başarılar dileyen MÜSİAD Bursa Başkanı Nihat Alpay, pandemi sürecinde salgınla en ön safta mücadele edenlerin, sağlık çalışanları olduğunun altını çizerken, vatandaşlara tedbirlere uyma çağrısında bulundu. Tüm vatandaşların pandemi sürecinde tedbirli davranarak, sağlık çalışanlarına yardımcı olması gerektiğini söyleyen Başkan Alpay , “Yapılan uyarılara kulak vererek, kısıtlama ve tedbirlere sabırla uyarsak, hastalığın yayılımını yavaşlatabiliriz. Birlik ve beraberlik içerisinde bu hastalığın da üstesinden geleceğimize inanıyorum. Pandemi sürecinde özveri ile görevlerini yapan tüm sağlık çalışanlarımıza sayın Müdürümüz Dr. Fevzi Yavuz yılmaz şahsında şükran ve teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. 

TEDBİRLERE UYARAK SALGINI ATLATABİLİRİZ

İş dünyasının da pandemi sürecinde çok fedakarlıkta bulunduğunu dile getiren Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuz yılmaz, salgının sağlık çalışanları tarafından yapılan çağrıların dikkate alınarak ve tedbirlere uyularak atlatılabileceğini vurguladı. Dr. Yavuz yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü, “Biz sağlık çalışanları olarak görevimizin başındayız. Bu salgını da tedbirlere uyarak yeneceğiz. Tüm vatandaşlarımızın maske, mesafe, temizlik kurallarına uyarak, bizlere yardımcı olmasını rica ediyoruz. Virüs bitene kadar korunma tedbirlerine riayet etmek zorundayız” diye konuştu. MÜSİAD Bursa Başkanı Nihat Alpay ve heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuz yılmaz, MÜSİAD Bursa heyetine teşekkür etti. Ziyaretin sonunda MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuz yılmaz’a plaket takdim etti.

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MÜSİADdan Ilk Sağlık Müdürüne Hayırlı Olsun Ziyareti
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