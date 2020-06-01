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“Motosiklet kullanımı göz kuruluğuna neden olabilir”

Motosiklet kullanırken takılan kaskla birlikte gözün hava akımına maruz kaldığının söyleyen Göz Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Yaşar, “Otomobil içerisinde olduğumuzdan çok daha fazla hava akımına maruz kalırız. Bu hava akımı kornea yüzeyindeki sıvıyı hızlıca buharlaştırır. Bu da sürekli gözlerimizde bir kuruluk hissine yol açar” dedi.

01 Haziran 2020 Pazartesi 11:59
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“Motosiklet kullanımı göz kuruluğuna neden olabilir”

İSTANBUL -  Motosiklet sürüşü sırasında gözlerde yanma, batma, kaşıntı, kızarıklık ve sulanma şikayetler meydana geldiğini anlatan Medicana Bahçelievler Hastanesi Göz Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Yaşar motosiklet sürüşünün gözlerde oluşturduğu etkiye yönelik bilgi verdi.



 

“GÖZLERDE KURULUK HİSSİNE YOL AÇABİLİR”

Motosiklet kullanırken kask takıldığında otomobil içerisinde olunduğundan çok daha fazla hava akımına maruz kalındığını dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Özgür Yaşar, “Bu hava akımı kornea yüzeyindeki sıvıyı hızlıca buharlaştırır. Bu da sürekli gözlerimizde bir kuruluk hissine yol açar. Konsantrasyona bağlı olarak sürüş sırasında göz kırpma frekansımız düşer. Daha az göz kırpar ve gözümüzü daha uzun süre açık tutarız. Bunu bilinç dışı olarak beynimiz yapmaktadır. Keza otomobil kullanıyorken veya monitör karşısında iken de bu yaşanır. Bu da kornea yüzeyindeki hava akımı ile oluşan buharlaşmayı daha da arttırır. Eğer gözümüzde bir kontakt lens var ise o zaman bu kuruma hissiyatını daha da çok hissederiz” diye konuştu.


 

“SUNİ GÖZ YAŞI DAMLASI KULLANIN”

Eczaneden suni göz yaşı damlalarının temiz edilebileceğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Yaşar, “Bu suni göz yaşı damlamızı cebimize atarız ve molalarda gözümüze damlatırız. Bu bizi hemen rahatlatır. Göz kızarıklığımız geçer ve hatta gözümüzü bir nevi yıkamışta oluruz. Suni göz yaşımız yok ne yapalım? Molalarda gözlerimizi kapatalım ve gözümüzü dinlendirelim. Bu sayede bulber konjonktivadan kornea gerekli oksijeni daha rahat alacaktır” ifadelerini kullandı.


 

GÖRME KESKİNLİKLERİ DÜŞEBİLİR

Gözlerde kusur varsa ve net görme problemi yaşanıyorsa ciddi tehlike olabileceğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Yaşar, “Özellikle hava kararmaya başladığı zamanlarda göz kusuru olanların görme keskinlikleri düşer. Gece ise bu durum iyice belirginleşir. Karşıdan gelen arabaların farları çok rahatsızlık verir. Stop lambaları kocaman olup dağılır. Bunları yaşıyor isek bir göz kusurumuzun olma ihtimali yüksektir. Vakit kaybetmeden bir göz muayenesinden geçmektir. Aslında semptom olsun ya da olmasın her motosiklet kullanıcısı 6 ayda bir göz muayenesinden geçmelidir. Birçok göz bozuklukları yavaş geliştiği için örneğin 6 ay öncesine göre daha zayıf gördüğümüzün pek farkına varmayız. Bu durum sürüşümüzü bozabilir ve hatta bizi tehlikeye sokabilir. Basit bir kontakt lens veya gözlük ile sürüşümüzün ne kadar değişebileceğini hayal bile edemezsiniz.  Gözlük yerine kontakt lens kullanımı kask içerisinde çok daha rahat olmamızı sağlar. Şakaklardaki baskı olmaz ve buharlaşma gibi sorunlardan kurtulmuş oluruz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Göz Hastalıkları Ve Sağlığı Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür YaşarMotosiklet KullanımıGöz Kuruluğu
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