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Miyopi görülme yaşı 3’e kadar düştü

Çocukluk çağında en sık rastlanan görme probleminin miyopi (uzağı görememe) olduğunu belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Tetikoğlu, “Miyopi, Avrupa ve Amerika'da yüzde 30-40'lara varan oranda görülüyor. Bu rahatsızlığı artık 3-4 yaştan itibaren görebiliyoruz” dedi.

07 Ekim 2020 Çarşamba 14:39
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Miyopi görülme yaşı 3’e kadar düştü

İSTANBUL - Miyopi, çocukluk çağında en sık görülen görme problemlerinden biri. Uzağı etkileyen bu göz probleminin Avrupa ve Amerika'da yüzde 30-40'lara varan oranda görüldüğünü belirten Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Tetikoğlu, “Bazı Asya ülkelerinde bu oran çok daha yüksek. Dolayısıyla bunun erken dönemde tedavisi mutlaka gerekiyor. Genellikle şikâyetler çocukluk çağında başlıyor. Okul çağındaki çocuklarda daha çok görüyoruz ama günümüzde akıllı telefonların gündeme gelmesi, bilgisayarın kullanılmasıyla miyopinin görülme yaşı daha iniyor. Bu rahatsızlığı 3-4 yaştan itibaren görebiliyoruz” diye konuştu.

Okul çağındaki çocukların ‘tahtayı göremiyorum’ şikayetiyle göz hekimine getirildiğini anlatan Op. Dr. Mehmet Tetikoğlu, “Daha küçük yaştaki çocuklar bunu anlatamayabilirler. Miyopiye dair ikinci bir bulgu ise çocukların gözlerini kısarak bakmalarıdır. Görüntüyü net görmek için gözlerini kısıp görmeye çalışırlar. Çocuğunun gözlerini kıstığını fark eden bir aile mutlaka onu doktora götürmelidir” uyarısında bulundu.

“DİJİTAL CİHAZLAR GÖZ İÇİN TEHLİKE SAÇIYOR”

Dijital cihazların hayatımızda çok fazla yer aldığını hatırlatan Op. Dr. Mehmet Tetikoğlu, şunları söyledi:

“Bunlar göze üç ana başlık altında zarar veriyorlar. Bunlardan birincisi cihazların mavi ışık yayması. Bu gözde yorgunluğa, bulanık görmeye, uyku düzensizliğine, dikkat eksikliğine neden oluyor. İkincisi dijital ekranlara uzun süre baktığımız zaman göz kırpma refleksimiz azalıyor. Normalde biz dakikada 15-20 kez gözlerimizi kırparak göz yaşlarımızı yeniliyoruz. Ekrana dikkatli baktığımız an bu azalıyor. Bu da göz kuruluğuna yol açıyor. Göz kuruluğuna neden olduğu zaman gözlerde yanma, batma gibi şikayetler ortaya çıkıyor. Diğer üçüncü bir etkisi de eğer çocukta bir miyopi varsa bu hızlı bir şekilde gözlük numarasının artmasına yoksa sıfırdan oluşmasına neden oluyor.”

“GÜNDE BİR SAAT EKRANA BAKMALI”

Ailenin çocuğun göz sağlığını korumak adına tedbirler alması gerektiğini hatırlatan Op. Dr. Tetikoğlu, “İlk önce tedbir almamız gerekiyor. Saat sınırlaması yapabiliyorsak çocuk için böyle bir sınırlama getirmeliyiz. Genelde biz 3 yaşına kadar çocukların ekranla çok içli dışlı olmasını istemiyoruz. 3-6 yaş arası mümkünse günde 1 saat, 6-9 arası 2 saat, 9'dan sonra 3 saat olmalı. Pandemiden dolayı bu süre artıyor. O zaman teneffüsleri mutlaka uygulamamız lazım. Teneffüste de bilgisayar başından kalkmayan çocuklar var. Bu çok tehlikeli bir durum. Ders biter bitmez mutlaka çocuğun bilgisayar başından kaldırılması gerekiyor. 20 dakika ekrana baktıktan sonra, 20 saniye 20 metreden daha uzağa bakmak bu da ciddi manada göz problemlerini azaltacaktır. Bilgisayar ile olan mesafe uzatılabilir. Bu da etkili olacaktır. Bazen çocuklar odanın ışığını kapatıp karanlıkta ekrana bakarlar. Bu da tehlikeli bir durumdur. Mutlaka ortam aydınlanması da iyi olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Okul çağındaki çocuklarda görme bozukluğunun başarıyı etkilediğini de hatırlatan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Tetikoğlu, “Dolayısıyla eğer çocuk kullandığı gözlüğe rağmen gözü kısıyorsa bu aile için uyarıcı olmalı. O zaman mutlaka göz doktoruna görünmesi gerekiyor. Gözlük kullanmıyorsa mutlaka hekime görünmesi gerekiyor” dedi.

DHA

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Uzağı GörememeMiyopiMiyopi Görülme Yaşı 3e Kadar Düştü
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