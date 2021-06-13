Mimar Sasan Samadian Karantinada bitki besleme strese iyi geliyor!

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Mimar Sasan Samadian’dan öneriler: Karantinada bitki besleme

Bitkilerin genellikle gündelik hayatta ne kadar faydalı oldukları unutulur ve bitkiler eve dekoratif açıdan güzellik katsın diye kullanılır. Pandemi ile birlikte günümüzün en büyük sorunu stres ve gerginlik özellikle bitkilerin büyük katkısıyla gideriliyor.

İç mekan bitkileri yalnızca iyi görünmekle kalmaz; aynı zamanda zihinsel ve fiziksel olarak da iyi hissetmenize yardımcı olurlar. Bitkilerin insanları mutlu ettiği söylentisi aslında doğrudur. İç mekan bitkileri; hareket etmek, çalışmak veya dinlenmek için hoş ve sakin bir ortam sağlar.

Bir diğer fayda ise, bitkilerin ürettikleri nem ile evimizin havasını daha yumuşak hale getirmesidir. Aynı zamanda evdeki toz oranını %20 oranında azaltmaları da alerjik bünyeler için oldukça faydalı.

Yapılan araştırmalara göre iç mekan bitkilerinin faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

• Ruh halinizi, üretkenliğinizi, konsantrasyonunuzu ve yaratıcılığınızı arttırır.

• Stresi ve yorgunluğu azaltır.

• Toksinleri emerek, nemi arttırarak ve oksijen üreterek iç mekanın havasını temizler.

• Steril bir hayat oluşturur.

• Sizi mutlu eder.

Evinizi ve Sağlığınızı Mükemmelleştirecek 10 İç Mekan Bitkisini sizinle paylaşmak istiyorum.

1. Orkide

2. Barış Çiçeği (Barış Zambak)

3. Aşk Merdiveni (Boston Fern)

4. Kauçuk Bitkisi

5. Çin Herdem Yeşili (Çin Evergreen)

6. Monstera Deliciosa (Deve Tabanı)

7. Sansevieria Trifasciata (Paşa Kılıcı)

8. Ficus Lyrata (Keman Yapraklı Kauçuk)

9. Kaktüs

10. Chrysalidocarpus Lutescens (Areka Palmiyesi)