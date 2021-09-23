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Mide ve tiroid sorunları olanlara 'sarımsak' uyarısı

Diyetisyen Eda Balcı, sarımsağın faydalarını arttırıcı tüketim yöntemlerini anlattı. Bazı durumlarda, sarımsak tüketiminin sağlık sorunlarına yol açabileceğini de dikkat çeken Balcı, "Mide ülseri, düşük tansiyon ve tiroid sorunları olan hastaların sarımsaktan uzak durması gerekiyor" diyerek uyardı.

23 Eylül 2021 Perşembe 10:39
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Mide ve tiroid sorunları olanlara 'sarımsak' uyarısı

Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Eda Balcı, geçmiş yıllardan bu yana dünya mutfaklarının vazgeçilmesi olan yemeklere lezzet veren, binlerce yıldır da ilaç olarak kullanılan ve halk arasında “doğal antibiyotik” olarak bilinen sarımsağın sağlığa birçok faydası bulunduğunu ifade ederek, özellikle yüksek tansiyon ve kalp hastalıklarında bir etkili besin olduğunu ve antibaktiriyel özelliği sayesinde vücudu enfeksiyonlara karşı koruduğunu belirtti.

“BAĞIŞIKLIĞINIZI GÜÇLENDİRİR”

Balcı, bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlayan besinlerden biri olan sarımsağın özellikle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde bağışıklık sistemini güçlendirmenin ne kadar önemli olduğu ve bağışıklık sistemini güçlendirici besinler tüketilmesi gerektiği de neredeyse herkes tarafından bilinmekte olduğunu belirterek, “Sarımsağın sağlığa diğer faydaları ise; kolesterol seviyelerini düşürür. Yaraları iyileştirir. Diyabet hastalarında kan şekeri seviyelerini düzenler. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Kanserden koruyucu etkisi vardır” dedi.

“KOKUSUNU AZALTMAK İÇİN SÜT İLE TÜKETİN”

Sarımsağın nasıl tüketildiği de önemli bir konu olduğunu ifade eden Balcı, “Sarımsak çiğ olarak tüketilebileceği gibi pişirilerek de tüketilebilir. Fakat çiğ tüketildiğinde vücudumuz için daha etkili olmaktadır. Ayrıca sarımsak yutularak ya da ezilerek tüketilebilir. Eğer ezilerek tüketilecekse ezdikten veya kestikten sonra 2-3 dakika bekleyip sonra tüketilmesi, sarımsaktan daha fazla faydalanılabilmesi açısından önemlidir. Sarımsağın uzun süreli pişirilmemesi gereklidir. Pişirildiğinde içeriğindeki besin öğelerinde azalma olmaktadır. Yemeklere, yemek piştikten sonra eklenerek besin öğesi kaybı önlenebilir. Eğer kötü kokusundan ötürü tüketilemiyorsa süt ile tüketilmesi önerilmektedir. Yapılan bir çalışmaya göre sarımsağın sütle tüketiminin ağız kokusunu azalttığı tespit edilmiştir” şeklinde konuştu.

“ÜLSER HASTALIĞI OLAN HASTALAR UZAK DURMALI”

Sarımsağın birçok farklı şekilde kullanıldığını belirten Balcı, “Taze sarımsak, zeytinyağı ve kekik ile birlikte kırmızı ve beyaz etleri marine etmek için kullanılabilir. Kıyılmış sarımsak, salata soslarına eklenebilir. Çorbalara lezzet vermesi amacıyla kullanılabilir. Bazı durumlarda ise sarımsak tüketiminden uzak durulması gerekmektedir. Özellikle ülser hastalığı olan kişiler çiğ sarımsak tüketmemelidir. Düşük tansiyon veya tiroid sorunları olanlar da sarımsağı dikkatli tüketmelidir. Hamilelikte ve emzirme döneminde sarımsak tüketimi için ise hekime danışılmalıdır” uyarısında bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MideTiroidSarımsakDiyetisyen Eda Balcı
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