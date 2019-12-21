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MİDE KANSERİNDE ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR…

Kansere bağlı ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alan mide kanseri kilo kaybı, karın ağrısı, kusma, midede şişkinlik gibi belirtiler veriyor. Mide kanserinden korunmak için ise özellikle tuzlu ve tütsülenmiş yiyeceklerden uzak durmak gerekiyor.

MİDE KANSERİNDE ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR…

Kansere bağlı ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alan mide kanseri kilo kaybı, karın ağrısı, kusma, midede şişkinlik gibi belirtiler veriyor. Mide kanserinden korunmak için ise özellikle tuzlu ve tütsülenmiş yiyeceklerden uzak durmak gerekiyor.

21 Aralık 2019 Cumartesi 00:00
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MİDE KANSERİNDE ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR…

HABER: DİNÇER KARACALAR

Mide kanseri ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Medigold Sultan Hastanesinden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Kar,” Mide kanseri sıklıkla 50-60’lı yaşlarda kadınlara nazaran daha çok erkeklerde görülen, kansere bağlı ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alan tehlikeli bir kanser türüdür. Tuzlu yiyecekler, tütsülenmiş ve mangalda hazırlanmış yiyecekler, helikobakter pilori enfeksiyonu, sigara, geçirilmiş mide ameliyatları, kronik atrofik gastrit (mide yüzeyinin uzun süreli iltihabı), pernisiyöz anemi gibi nedenler mide kanseri riskini arttırır. İştahsızlık, kilo kaybı, karın sağrısı, halsizlik, bulantı, kusma, midede şişkinlik, karaciğer büyümesi, karında sıvı birikmesi gibi belirtiler verir. Böyle bir durumda hastaların acil olarak uzmana başvurup endoskopi yaptırmaları tavsiye edilir. “dedi.

Ülkemizde en sık rastlanan kanserler arasında.

Mide kanserinin ülkemizde en sık rastlanan kanser türlerinden biri olduğuna dikkat çeken Fatih Kar erken tanının önemine dikkat çekti. Kar,” Mide kanseri çeşitli nedenlerden ötürü mide mukozasında kötü huylu tümörlerin gelişmesi sonucunda gerçekleşir. Mide kanseri tüm kanserler arasında en sık karşılaşılan dördüncü kanserdir. Ülkemizde en sık rastlanan kanserler arasındadır. Midenin herhangi bir bölgesine yerleşen ve genellikle lenf bezleri, karaciğer, akciğer gibi organlara yayılım yapabilir. Erken tanı bu kanserde de büyük önem taşıyor. Doğru tedaviler uygulanarak mide kanseri kontrol altına alınabilir. Korunmada ise uzman kontrolü ve doğru beslenme büyük rol oynuyor.” ifadelerini kullandı.

Ameliyat sonrası düzenli kontrol şart.

Mide kanseri tedavilerinin multidisipliner bir yaklaşımla planlandığını ifade eden Kar,” Erken evrede tanı konulan uygun hastalara ameliyat şansı doğmaktadır. Yaklaşık 2-5 saat süren mide ameliyatı sırasında midenin büyük bir kısmı veya tamamı alınmaktadır. Mide ameliyatı sonrası da hastaların mutlaka düzenli doktor kontrolünde kalması gerekir. Hastanın beslenme programını ve şeklini uzmanların önerdiği şekilde düzenlemesi gerekir. İleri evrede tanı konmuş hastalara cerrahi önerilmemektedir. Bu yüzden erken teşhis mide kanserinde hayat kurtarıcıdır. Mide kanseri genellikle geç dönemde şikayet verir. Bu nedenle hastalar çoğunluğu yakalandığında ileri evrelere ulaşılmış olmaktadır. Erken teşhis edildiğinde ise tamamen iyileşme sağlanabilmektedir. Bu nedenle toplumsal bilinçlenme mide kanserinin önlenmesi ve tedavisinde çok önemlidir. Belli aralıklarla kontrol olmak ve endoskopi yaptırmak erken teşhiste çok önemlidir.” şeklinde konuştu. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
SağlıkMideKanserTeşhis
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