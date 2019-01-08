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Mide botoksu ile kilolara veda edin

Mide botoksu , Clostridium Botulinum bakterisinden elde edilen botulinum toxin (botoks) 'in endoskopik yöntemler ile mideye uygulanan yeni bir kilo verdirme tedavisidir. Mide botoksunda amaçlanan midenin gerekli noktalarına botoks maddesi enjekte edilerek midenin daha geç boşaltılmasını sağlamaktır. Bu sayede kişi çok daha uzun süre tokluk hisseder ve iştah kontrolü sağlanarak  zayıflaması kolaylaşmaktadır.Medikal estetik uzmanı Dr. Nihat Dik, mide botoksu ile ilgili bilinmeyenleri  anlattı.

Mide botoksu ile kilolara veda edin

Mide botoksu , Clostridium Botulinum bakterisinden elde edilen botulinum toxin (botoks) 'in endoskopik yöntemler ile mideye uygulanan yeni bir kilo verdirme tedavisidir. Mide botoksunda amaçlanan midenin gerekli noktalarına botoks maddesi enjekte edilerek midenin daha geç boşaltılmasını sağlamaktır. Bu sayede kişi çok daha uzun süre tokluk hisseder ve iştah kontrolü sağlanarak  zayıflaması kolaylaşmaktadır.Medikal estetik uzmanı Dr. Nihat Dik, mide botoksu ile ilgili bilinmeyenleri  anlattı.

08 Ocak 2019 Salı 16:27
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Mide botoksu ile kilolara veda edin


MİDE BOTOKSU KİMLER İÇİN UYGUNDUR ?

Tüm kilo fazlası olan, sadece spor yaparak kilo veremeyen ve zayıflamak isteyen tüm kişiler tarafından mide botoksu yaptırılabilir. Özellikle vücut kitle endeksi 27,5-40 arasında ki kişiler de çok daha etkin bir yöntemdir.Mide botoksu uygulanan kişiler mevcut kilo fazlalarına göre 10 ile 15 kilogram arası verebilirler. Tabi ki uygulama sonrası beslenme uzmanı tarafından verilecek olan planlara sadık kalınması tedaviden çok daha güzel sonuçlar almanızı sağlayacaktır.

MİDE BOTOKSU SONRASI GÜNLÜK HAYAT

Mide botoksu sonrası hastalar 2 saat kadar dinlendirilir ve günlük hayatlarına devam ederler. Uzun iyileşme süreci vb. durumlarla karşılaşmadıklarından sosyal hayatlarına çok rahat devam edebilirler.

MİDE BOTOKSU SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Öncelikle hiç bir tedaviden mucize beklememek  ve beslenmemize dikkat etmemiz gerekir. Mide botoksu sonrası fastfood tarzı aşırı yağlı ve karbonhidrat içerikli beslenmemek gerekir. Mümkün olduğunda sağlıklı beslenme programına bağlı kalınarak botoks uygulamasından maksimum fayda sağlanabilir.

MİDE BOTOKSU ZARARLI MIDIR?

Botoks yıllardır tıp alanında kullanılmaktadır ve uzman hekim tarafından doğru dozajda uygulandığından bilinen bir zararı bulunmamaktadır.

MİDE  BOTOKSU NE ZAMAN ETKİ EDER?

Uygulama sonrası yaklaşık 3 gün içerisinde iştah da azalma ve iştah kontrolünde kontrol sağlanır.

MİDE BOTOKSU AĞRILI BİR SÜREÇ MİDİR?

Botoks işlemi sedasyon altında yapılmaktadır. Bu sebeple herhangi bir ağrı söz konusu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Mide BotoksuMedikal Estetik Uzmanı Dr. Nihat Dik
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