Mide botoksu ile kilolara veda edin





MİDE BOTOKSU KİMLER İÇİN UYGUNDUR ?

Tüm kilo fazlası olan, sadece spor yaparak kilo veremeyen ve zayıflamak isteyen tüm kişiler tarafından mide botoksu yaptırılabilir. Özellikle vücut kitle endeksi 27,5-40 arasında ki kişiler de çok daha etkin bir yöntemdir.Mide botoksu uygulanan kişiler mevcut kilo fazlalarına göre 10 ile 15 kilogram arası verebilirler. Tabi ki uygulama sonrası beslenme uzmanı tarafından verilecek olan planlara sadık kalınması tedaviden çok daha güzel sonuçlar almanızı sağlayacaktır.

MİDE BOTOKSU SONRASI GÜNLÜK HAYAT

Mide botoksu sonrası hastalar 2 saat kadar dinlendirilir ve günlük hayatlarına devam ederler. Uzun iyileşme süreci vb. durumlarla karşılaşmadıklarından sosyal hayatlarına çok rahat devam edebilirler.

MİDE BOTOKSU SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Öncelikle hiç bir tedaviden mucize beklememek ve beslenmemize dikkat etmemiz gerekir. Mide botoksu sonrası fastfood tarzı aşırı yağlı ve karbonhidrat içerikli beslenmemek gerekir. Mümkün olduğunda sağlıklı beslenme programına bağlı kalınarak botoks uygulamasından maksimum fayda sağlanabilir.

MİDE BOTOKSU ZARARLI MIDIR?

Botoks yıllardır tıp alanında kullanılmaktadır ve uzman hekim tarafından doğru dozajda uygulandığından bilinen bir zararı bulunmamaktadır.

MİDE BOTOKSU NE ZAMAN ETKİ EDER?

Uygulama sonrası yaklaşık 3 gün içerisinde iştah da azalma ve iştah kontrolünde kontrol sağlanır.

MİDE BOTOKSU AĞRILI BİR SÜREÇ MİDİR?

Botoks işlemi sedasyon altında yapılmaktadır. Bu sebeple herhangi bir ağrı söz konusu değildir.