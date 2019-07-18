​​​​​​​MİDE BALONU’NUN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI…

HABER: DİNÇER KARACALAR

Son yıllarda obezite cerrahisinde kullanılan ameliyatsız teknikler oldukça etkili sonuçlar doğuruyor. Bu yöntemlerden biri olan Mide balonu Tekniği de obezite sorunu olanların imdadına yetişiyor ancak uzmanlar belli konularda dikkatli olunması gerektiği hususuna dikkat çekiyor. Ameliyat gerektirmeyen Mide Balonu tekniği ortalama olarak 20-25 kilo vermeyi sağlıyor ancak balon çıkarıldıktan sonra eğer hastalar diyet uyumu konusunda istikrarlı davranmazsa verilen kiloların geri alınması kaçınılmaz oluyor.