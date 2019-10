MEMEDER uyarıyor

FUNDA AKOSMAN ERMAN

Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında MEMEDER tarafından hayata geçirilen Pembe Festival’in 3.’sü İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nde gerçekleştirildi. Festival öncesi, MEMEDER’e 5 yıldır birbirinden özel aktivitelerle aralıksız destek veren Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da basın mensuplarıyla bir araya gelen MEMEDER Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen, meme kanserinin hızla arttığı ve genç yaşta görülme oranının yüksek olduğu konusunda uyarılar yaptı ve ekledi: ‘‘Ülkemizde meme kanseri çok genç yaşlarda bile görülüyor. Meme kanserli 5 hastadan 1’i 40 yaşın altında. En genç hastamız 17 yaşında.’’

Meme kanseri, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınlarda görülen her dört kanserden birini oluşturuyor ve her 8 kadından 1’ine meme kanseri tanısı konuyor. Gelişmiş ülkelerde alınan önlemlerle meme kanseri sıklığının azaldığı görülürken Türkiye’de meme kanseri son 25 yılda 3 katına yakın bir oranda arttı. Her yıl yaklaşık 25 bin kadına meme kanseri tanısı konan ülkemize dair bir diğer gerçek de batılı ülkelere kıyasla meme kanseri görülme yaşının düşük olması.

MEMEDER Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen, ülkemizde meme kanseri görülme yaşının düşmesine şu sözlerle açıklık getirdi. ‘‘Amerika’da meme kanseri tanısı alan hastaların yüzde 25’i 50 yaş altında, 40 yaşın altında tanı konanların oranı ise yüzde 5’ten az. Türkiye’de ise oranlar hayli yüksek. Meme kanseri tanısı alanların yüzde 50’si 50 yaş altında, yüzde 20’si 40 yaş altında. Bu çok ciddi bir oran. En genç hastamız 17 yaşında!”

MEME KANSERİNDE SON SUÇLU ‘SÜTYEN’ Mİ?

Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Beyza Özçınar, sütyen kullanımının kadınlarda meme kanseri riskini artırdığına ilişkin ortaya atılan iddialara açıklık getirdi. Meme cildinin üzerine takılarak kullanılan bir kumaş parçasının meme kanserini artırma ihtimalinin mümkün olmadığını, sütyen kullanıp kullanmama konusundan daha çok kadınların meme kanseri risklerini öğrenmeye, meme kanserinden korunmak veya erken teşhis etmek için neler yapabileceklerine odaklanmaları gerektiğini belirtti.

Kimi uzmanların iddiasına göre sütyen, memeyi sıktığı için hem kan ve lenf dolaşımını etkiliyor, hem memeden toksin atılımını engelleyerek meme kanseri riskini artırıyor.

Peki bu doğru mu?

Dahası buna ilişkin yapılan bilimsel araştırmalar ne söylüyor?

MEMEDER Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Beyza Özçınar bunun mümkün olamayacağını, sütyenin meme kanseri yaptığına dair bir bilimsel verinin bulunmadığını söylüyor.

‘‘Meme, toksin salgılayan veya toksin atan bir organ değildir. Bu yüzden memeden toksin atılmasının engellenerek kansere sebep olması da mümkün değil. Zararlı maddeler, koltuk altındaki ter bezlerinden ter salgılanarak dışarı atılır, ancak hiçbir sütyen terlemeyi engellemez. Ayrıca, memedeki kan veya lenf dolaşımının azalmasının meme kanserini artırdığına dair de bilimsel bir veri yok.’

MAMOGRAFİ AKCİĞER RÖNTGENİ KADAR BİLE RADYASYON VERMİYOR!

Pembe Festival’de erken tanının önemine dikkat çeken MEMEDER Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Beyza Özçınar, mamografi ile ilgili son yıllarda yanlış bilgi paylaşımlarının olduğunun altını çizdi ve ekledi: ‘‘Mamografi akciğer röntgeni kadar bile radyasyon vermiyor. Mamografi meme kanseri taramasında en etkili yöntem, kadınlarımız mamografi çektirmekten kaçınmamalı’’ dedi.

MEME KANSERİ İLE PROSTAT KANSERİ AYNI GENİ KULLANIYOR!

23 yıldır meme kanseriyle mücadele kampanyasını sürdüren AVON’un, erken teşhisin önemine dikkat çekmek için ‘Işığım Pembe’ sloganıyla Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda düzenlediği etkinlikte konuşan MEMEDER Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen ve Amerika’nın meme kanserinde kabul ettiği 12 bilim insanından biri olan Türk doktor Prof. Dr. Atilla Soran kadınları meme kanserine karşı duyarlı olmaları konusunda önemli uyarılarda bulundu.

“Ailenizde meme kanseri varsa, erkek bir ferdinizde meme kanseri varsa veya ailenizde birden fazla kanser varsa; yumurtalık, pankreas, bağırsak, cilt kanseri, hele hele genç yaşta oluşmuşsa meme cerrahlarına veya genetikle uğraşan meme cerrahlarına başvurun. Ailenizde kanser varsa mamografi çektirin, kendi kendinize muayene yapın, özellikle de akraba evliliği yaptıysanız ve kuzenlerde, halalarda, dayılarda kanser varsa ihmal etmeyin.

Prostat kanseri ile meme kanseri aynı geni kullanıyor. Lütfen duyarlı olun, gerekli yerlere başvurun.”

Ünlü isimlerden erken tanı için anlamlı destek

Meme kanserinde erken tanının önemini vurgulayan MEMEDER, bu yıl Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında ünlü isimlerle bir dizi çalışma yaptı. Proje koordinatörlüğünü tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Zuhal Yalçın’ın yaptığı, proje tasarımı Gülbin Çetindemir’e, metin düzenlemesi Özlem Aybek’e ait olan, müziğini Murat Özdemir’in bestelediği ve yönetmenliğini yakın zamanda vizyona getiren ve ses getiren ‘Annem’ filminin yönetmeni Mustafa Kotan’ın yaptığı, ‘meme kanserinde erken tanı’ için yol gösterici rehber niteliğindeki MEMEDER tanıtım filmini seslendirmek üzere ünlü sanatçı Candan Erçetin mikrofon başına geçti.

Ayrıca meme muayenesine teşvik eden ‘Haydi Meme Muayenesine’ sloganlı dört tanıtım filmi için ise sevilen oyuncular ve sunucular kamera karşısındaki yerini aldı. Ayşe Nil Şamlıoğlu, Derya Alabora, Erhan Yazıcıoğlu, Hasibe Eren, Çiçek Dilligil, Pelin Öztekin, Feride Çetin, Zeyno Gönenç, Önder Açıkbaş, Hande Katipoğlu, Metin Uca, Aydan Burhan, Ayşe Erbulak, Gülçin Hatıhan, Memet Özer, Tülay Günal, Cansu Dağdelen, Özlem Türkad, Yeşim Gül, Özden Özgürdal, Lütfiye Pekcan ve İlay Erkök’ün katkıda bulunduğu filmde erken tanı için meme muayenesinin önemine dikkat çekildi.

MEME KANSERİ FARKINDALIK AYINDA FATİH ALTAYLI’DAN ÇARPICI SÖZLER: BENİM DE MEMEMDE KİTLE ÇIKTI

Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında MEMEDER’in bu yıl 3.’sünü gerçekleştirdiği Pembe Festival’in son gününe Gazeteci-Yazar Fatih Altaylı’nın sözleri damga vurdu. Festivalin son oturumu olan ‘Medyada Meme Sağlığı’ söyleşisinde moderatörlük yapan Fatih Altaylı, 20 yıl önce memesinde eline kitle gelmesiyle büyük korku yaşadığını, bu nedenle kadınları kendisinden daha iyi kimsenin anlayamayacağını söyledi.

Meme Sağlığı Derneği’nin (MEMEDER) İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nde 3.’sünü gerçekleştirdiği Pembe Festival, sağlık medyasının usta isimlerinin konuşmacı olarak katıldığı Medyada

Meme Sağlığı söyleşisiyle sona erdi. Söyleşinin moderatörü Gazeteci-Yazar Fatih Altaylı, açılış konuşmasına yaşadığı eski bir sağlık problemini anlatarak başladı. Altaylı, 20 yıl önce memesinde eline kitle gelmesiyle büyük korku yaşadığını, bu nedenle kadınları kendisinden daha iyi hiçbir erkeğin anlayamayacağını söyledi.

MEME KANSERİ HAKKINDA KISA BİR BİLGİ

Meme kanseri, sıklıkla sütü taşıyan kanallardan, daha az sıklıkla memedeki süt bezlerinden kaynaklanan bir tümördür. Kanser, genel olarak tek bir hücreden gelişir ve 1 cm çapına ulaşması 5 yıldan uzun sürer; yani yavaş yavaş büyür.

Dünyada her yıl 2 milyon, Türkiye’de ise 25 bin kadına meme kanseri tanısı konuyor.

MEMEDER Diyor ki…

- Meme kanserinden korunabilirsiniz,

- Meme kanseri önlenebilir,

- Erken tanı yüzde 100 yaşam sağlar,

- Erken tanıyla yaşamı kurtarabilirsiniz, meme korunabilir

- Erken tanıyla ailenizle, sevdiklerinizle sağlıklı, uzun yaşam sağlayabilirsiniz.

MEMEDER Diyor ki…

20 yaşından sonra ayda bir meme muayenesi yapın, yılda bir kez kadın doğum uzmanınıza veya aile hekiminize meme muayenesi olun.

MEMEDER Diyor ki…

40 yaşından sonra mamografi çektirin.

MEMEDER Diyor ki…

Meme kanserinden korunmak için her gün 1 saat yürüyün, şişmanlamayın, dengeli beslenin.

MEMEDER Diyor ki…

Meme kanserinden korunmak için bebeğinizi 1 yıldan daha uzun süre emzirmeye çalışın, alkol kullanmayın, bir takım hobilerle, stresle baş etmeye çalışın.

Meme kanseri, dünyada ve ülkemizde en sık görülen kadın kanseri olup, sıklığı giderek artmaktadır. Dünyada her yıl 2 milyon, Türkiye’de ise 25 bin kadına meme kanseri tanısı konmaktadır.

Ülkemizde meme kanseri tanı ve tedavisi ücretsiz olmasına rağmen, erken evre meme kanseri oranı yüzde 35’i geçmemektedir!

1985’ten itibaren tüm dünyada ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı, 15 Ekim ise Meme Kanseri Farkındalık Günü olarak kutlanmaktadır.

Amaç; meme kanseri farkındalığı oluşturmak ve MEMEDER gibi kamuya yararlı hasta hakları savunucusu dernek ve vakıflara bağış toplamaktır. 1991 yılında Susan Kommen Vakfı tarafından farkındalık yürüyüşünde ‘Pembe Kurdele’ dağıtılmış, 1993 yılında ‘Pembe Kurdele’ meme kanserinin sembolü olarak gösterilmiştir.

2007 yılında kurulan ve kamuya yararlı bir dernek olan Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER), kurulduğu günden bugüne her yıl ekim ayında çok sayıda etkinlik yaparak meme kanserinin erken tanısı ve farkındalığının artmasına katkı sağlamaktadır.

MEMEDER, gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalarla Türkiye’de mamografik tarama yaşının 50’den 40’a indirilmesini sağlamış, mamografik taramanın ucuz olduğunu, yaşam süresini 7 yıl uzattığını göstermiş, Muş’ta başlattığı gezici tarama sisteminin Türkiye’de yaygınlaşmasına öncülük etmiştir.

Prof. Dr. Vahit ÖZMEN

Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) Kurucu ve Onursal Başkanı