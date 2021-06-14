MEDICABIL’İN ROBOTİK CERRAHİ BAŞARISI ORTOPEDİ AMELİYATLARINDA ROBOT KULLANIMI ARTIYOR…

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Gerçekleştirdiği önemli ameliyatlar ve hasta memnuniyetiyle adından söz ettiren Özel Medicabil Hastanesi, Robotik Cerrahi ile sağlık sektöründe robotik teknoloji kullanımı noktasında öncü bir hamle yaptı ve Robotik cerrahi ile başarılı protez ameliyatı gerçekleştirildi. Robotik Cerrahi uygulamalarınınsağlık alanında kullanımının faydaları ve geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Özel Medicabil Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, Hastalarımızın, ülkemizdeki insanların da böyle bir imkandan faydalanması gerektiği düşüncesiyle bu sistemi hastanemizde kullanıyoruz dedi. Robotik sistemlerin hayatımızın her alanına dahil olduğunu ifade eden Özel Medicabil Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, “Bu sistemi Türkiye’de uygulayan birkaç özel hastaneden biri konumundayız. Bu sistemle, ameliyatlarda yapılan kemik kesilerinde hata riski sıfıra iniyor ve hastaların tekrardan ameliyat ihtiyacı hemen hemen ortadan kalkıyor şeklinde konuştu.

İKİNCİ AMELİYAT RİSKİ AZALIYOR.

Robotik Cerrahi’nin hastaların sağlığına olan faydasının yanı sıra, ülke ekonomisine de fayda sağladığına dikkat çeken Prof. Dr. Bilgen, “Normal şartlarda bir insan yılda beş milyon kez haraket eder. Ameliyatlarda kullandığımız protezde hastada yılda beş milyon kere hareket ediyor. Bu yüzden protezin anatomiye uygun, hatasız bir şekilde yerleştirilmesi gerekiyor. Bu sistem ile protezin hatasız bir şekilde yerleştirilmesi sağlanarak, ikinci ameliyat olasılığı azaltılırken, hastanın konforu artıyor, protezlerin kullanım süresinin uzamasına katkı sağlıyor dedi.

Revizyon ameliyatlarındaki masrafın, primer ameliyat masraflarının 4-5 katı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Bilgen, Maliyet artırıcı unsurlar revizyon ameliyatlarında daha fazla ortaya çıkıyor. Hastanın, hasta yakınlarının kaybettiği zamanın yanı sıra kullanılan malzemelere ödenen para miktarı çok daha fazla oluyor. Ancak kullandığımız sistemle hata riski hemen hemen sıfıra iniyor. Bu tür cihazların ve robotik cerrahi teknolojisinin ülkemizde daha yaygın bir şekilde kullanılmasıyla ülkemizde yapılacak revizyon ameliyatı sayısı da azalacaktır. Böylece hastalarımız daha mutlu, ameliyatlar daha az masraflı, daha emniyetli ve başarılı cerrahi operasyonlar gerçekleştirilecektir” şeklinde konuştu.

TOTAL KALÇA VE DİZ AMELİYATLARI ROBOTUN ELLERİNDE.

Robotik Cerrahi sisteminin uygulama alanları ve çalışma prensibi hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Özel Medicabil Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen şunları söyledi . Bu cihazla yarım ve total diz protezi ile total kalça protezi ameliyatları gerçekleştiriyoruz. Öncelikle hastalarımızın radyolojik olarak değerlendirmesini yapıp, anatomisini belirliyoruz. Bunlar değerlendirilip, bilgisayar sistemi vasıtasıyla bize ölçü olarak geri dönüyor. Bu bilgiler hastanın anatomisiyle karşılaştırılıp, bize hastanın dizinin veya kalçasının birebir ölçülerini veriyor. Böylece hasta için ideal olan neyse o işlemi gerçekleştiriyoruz dedi..