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Maymun Çiçeği testl sonuçları negatif

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05 Haziran 2022 Pazar 11:36
Maymun Çiçeği testl sonuçları negatif

İSTANBUL (DHA)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Sultangazi'de 'Maymun Çiçeği' olabileceği şüphelenilen ve endişeye neden olan 4 kişi ile ilgili açıklama yaparak, test sonuçlarının negatif çıktığını bildirdi.

Bakan Koca, konu ile ilgili Twitter'dan bir açıklama yaptı. Koca açıklamada, "İstanbul'da, Maymun Çiçeği hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 kişi için gerekli testler yapılmış, 4'ünün de test sonucu negatif çıkmıştır. Türkiye'de, şu ana dek Maymun Çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur. “Ya öyleyse" gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Maymun çiçeğiİstanbul
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