Maymun Çiçeği testl sonuçları negatif

İSTANBUL (DHA)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Sultangazi'de 'Maymun Çiçeği' olabileceği şüphelenilen ve endişeye neden olan 4 kişi ile ilgili açıklama yaparak, test sonuçlarının negatif çıktığını bildirdi.

Bakan Koca, konu ile ilgili Twitter'dan bir açıklama yaptı. Koca açıklamada, "İstanbul'da, Maymun Çiçeği hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 kişi için gerekli testler yapılmış, 4'ünün de test sonucu negatif çıkmıştır. Türkiye'de, şu ana dek Maymun Çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur. “Ya öyleyse" gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır" dedi.