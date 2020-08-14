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Maske kullanırken cildimizi korumanın yolları

Maske kullanırken cildi korumanın ve hijyenin önemine dikkat çeken Güzellik Koçu Aylin Çetinkaya, “Cildinizi düzenli olarak nemlendirin, sivilce oluşmasını önlemek için cildinizi temiz tutun ve uzun süre maske kullanıyorsanız, maskeyi sık sık değiştirin” dedi.

14 Ağustos 2020 Cuma 11:55
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Maske kullanırken cildimizi korumanın yolları

İSTANBUL - Koronavirüs salgını nedeniyle artık sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen insan hayatının bir parçası haline geldi. Maske takarken bazı cilt problemlerinin yaşanabileceğini söyleyen Güzellik Koçu Aylin Çetinkaya, cildi korumanın püf noktalarını anlattı. 
 

Maske kullanımının, korunma tedbirleri arasında ilk sırada yer aldığını vurgulayan Çetinkaya, kullanılan maskenin yüze uygun şekilde takılması gerektiğini aktardı. Çetinkaya, “Burun ve ağız kısmını tam kapatmalıyız, maske çok sıkı veya gevşek olmamalı” diye konuştu. 

“BOL BOL SU İÇİN”
 

Ellerin sık sık yıkanmasını öneren Çetinkaya, yoğun dezenfektan ve kolonya kullanımının cildin doğal yapısını bozacağını belirterek, “Bu süreçte panik ve endişeye bağlı olarak stres geliştiği için cilt sorunları ortaya çıkabilir. Kaşıntı, terleme, yüzde kızarma ve maske kullanımı nedeniyle sivilce gibi problemler gelişebilir. Sivilce oluşumunu önlemek için hijyene dikkat etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı. 
 

Maske takarken nem ve havasız ortamdan kaynaklı ciltte yağlanmanın artacağını söyleyen Çetinkaya, “Uzun süre kullanılan maskeleri sık sık değiştirin. Bol bol su için, elleri her yıkamadan sonra nemlendirin. Su ve sabun yoksa dezenfektan ile kolonya ile temizlik yapıldıktan sonra el kremi kullanın” dedi.

“CİLDİ NEMLENDİRİN”

Maskeyi takarken ve çıkarırken ellerin temiz olmasına dikkat edilmesini öneren Çetinkaya, “Maske kullanırken cilt temizliğine özen gösterin. Sabah ve akşam yatmadan cildi temizledikten sonra su bazlı bir nemlendiriciyle nemlendirin, deriyi kurutmamak için sıcak değil ılık suyla duş alın” diye konuştu. 

Yoğun makyaj yapmaktan özellikle yaz aylarında kaçınmak gerektiğini belirten Çetinkaya, “Yoğun fondöten kullanmak yerine daha ince yapıda fondöten veya güneş koruyucular tercih edebilirsiniz. Aşırı acılı, baharatlı ve sıcak içeceklerden uzak durun. Uzmana danışarak krem, güneş koruyucu ve eczane ürünleri kullanın” ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cildimizi Korumanın YollarıMaske Kullanımı
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