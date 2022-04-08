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Markasını Almanya Köln - Frankfurt  ve Hollanda Rotterdam’a taşıyor

Türkiye’de saç ekimi ve estetik sektörünün köklü isimlerinden cemiyet hayatının ünlü siması iş insanı Medikal Direktör Şebnem DEMİR, şimdi de Avrupa’ya açılıyor.

08 Nisan 2022 Cuma 11:34
Markasını Almanya Köln - Frankfurt  ve Hollanda Rotterdam’a taşıyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

TV8’de ‘Sekizde Sağlık’ programında moderatörlük yapan ve aynı zamanda İstanbul’da yeni açtığı şubelerle adından söz ettiren, iş insanı şimdi de markasını Almanya ve Hollanda’ya taşımaya hazırlanıyor.

10 yılı medya, 10 yıllı estetik sektörü olmak üzere toplam 20 yılda, gerek Türkiye’de gerekse yurtdışında uluslararası pek çok başarıya imza atan Şebnem Demir yaz aylarında Almanya ve Hollanda'da 2 yeni şubeyle, saç ekimimden, plastik cerrahiye değin bir çok alanda hizmet vermeye başlayacak.

2022 yılına sürpriz projelerle giriş yapan başarılı iş insanı Radyo, tv ve sinema alanındaki akademik kariyerinin üzerine, yurtdışında sağlık ve estetik alanında eğitim gören ünlü isim, tv programıyla her iki mesleğini de bir arada yapma şansı buldu.

İstanbul’da 8 şubesi Estesante klinik kurucusu Şebnem Demir, plastik cerrahi, saç ekimi ve medikal estetik alanında sağlık turizmindeki başarılarıyla da tanınıyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sekizde SağlıkSaç Ekimi
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