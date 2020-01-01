Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
114425
ALTIN
290.185
DOLAR
5.9215
STERLİN
7.8905
EURO
6.6430
İki yılda 52 fotoğraf ödülü aldı
İki yılda 52 fotoğraf ödülü...
İkinci yarıda keyif veren bir takım izlettireceğiz
İkinci yarıda keyif veren bir...
Bursaspor ligin ilk yarısında tüm oyuncularını oynattı
Bursaspor ligin ilk yarısında tüm...
Lösemiye karşı yeni yılı gülerek karşıladılar
Lösemiye karşı yeni yılı gülerek...
Altay'da Tatos da gitti
Altay'da Tatos da gitti
İş fırsatları için hemen tıkla!

Lösemiye karşı yeni yılı gülerek karşıladılar

Lösemi tedavisi görüp sağlığına kavuşan çocuklar ve halen tedavisi devam eden hastalar yeni yıl etkinliğinde bir araya gelerek moral depoladı. ‘Çocuklar Gülsün Diye’ temalı moral etkinliğinde buluşan miniklerin doyasıya eğlenmesi aileleri ve hastane çalışanlarının yüzlerini güldürdü.

Lösemiye karşı yeni yılı gülerek karşıladılar

Lösemi tedavisi görüp sağlığına kavuşan çocuklar ve halen tedavisi devam eden hastalar yeni yıl etkinliğinde bir araya gelerek moral depoladı. ‘Çocuklar Gülsün Diye’ temalı moral etkinliğinde buluşan miniklerin doyasıya eğlenmesi aileleri ve hastane çalışanlarının yüzlerini güldürdü.

01 Ocak 2020 Çarşamba 13:45
9 Okunma
Lösemiye karşı yeni yılı gülerek karşıladılar

İSTANBUL - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölümü’nde tedavi görüp sağlığına kavuşan çocuklar ve halen tedavisi devam eden hastalar yeni yıl etkinliğinde bir araya geldi. Hastanenin Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sema Anak ve Prof. Dr. Murat Elli liderliğinde gerçekleşen  ‘Çocuklar Gülsün Diye’ temalı moral etkinliğinde çocuklar ve aileleri moral buldu. Türk ve yabancı hastaların katılım gösterdiği etkinlikte buluşan onlarca çocuk gönüllerince eğlendi. Ritim atölyesinden takı tasarımına kadar keyifli ve eğitici atölye çalışmalarının yer aldığı etkinlikte farklı dilleri konuşan çocuklar müzikte buluştu. Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan müzik grubunun verdiği konserde çocuklar da şarkılara eşlik etti. Doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık çalışanlarının da katıldığı etkinlikte konuşan Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sema Anak ve Prof. Dr. Murat Elli çocuklara yeni yılda sağlık ve mutluluk diledi.

"TÜRKİYE LÖSEMİYE KARŞI ÇOK ÖNEMLİ AŞAMA KAYDETTİ"

Çocuk hastalarda kanser tedavisinde erken tanı ve multidisipliner yaklaşımın benimsenmesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Sema Anak, “Çocukluk çağı lösemilerinde Türkiye çok önemli bir aşama kaydetmiştir. Diğer çocukluk çağı kanserlerinde erken tanı, uygun ve etkin tedavi ile dünya standartlarında yaşam oranlarına ulaşılmıştır. Tüm hekimler çocuklarda da kanser gelişebileceğini akıldan çıkarmamalıdır. Erken tanı ve uygun merkeze yönlendirme hayati öneme sahiptir” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
LösemiLösemi Tedavisi Görüp Sağlığına Kavuşan çocuklarYeni Yıl
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gece artan kaşıntı uyuzun habercisi olabilir
Gece artan kaşıntı uyuzun habercisi olabilir
Kış hastalıklarına karşı ‘akılcı ilaç kullanımı’ uyarısı
Kış hastalıklarına karşı ‘akılcı ilaç kullanımı’ uyarısı
“Teknoloji son 2 yılda çocuklarda omurga ağrılarını yüzde 40 oranında artırdı”
“Teknoloji son 2 yılda çocuklarda omurga ağrılarını yüzde 40 oranında artırdı”
BU YÖNTEMLE 2020’YE YENİLENMİŞ VÜCUTLA GİRİN!!!
BU YÖNTEMLE 2020’YE YENİLENMİŞ VÜCUTLA GİRİN!!!
"Grip tedavisinde antibiyotik kullanmayın"
"Grip tedavisinde antibiyotik kullanmayın"
Soğuk hava egzamayı artırıyor
Soğuk hava egzamayı artırıyor
Bakan Koca: Bu menfur cinayetleri kınıyorum
Bakan Koca: Bu menfur cinayetleri kınıyorum
6 saatten az uyuyanlarda kalp ritim bozukluğu riski
6 saatten az uyuyanlarda kalp ritim bozukluğu riski
Karaciğer Yağlanması Tedavisinde Anahtar Kelime; ‘Yaşam Tarzı’
Karaciğer Yağlanması Tedavisinde Anahtar Kelime; ‘Yaşam Tarzı’

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans