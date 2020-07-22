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Kurbanın kendisinden koronavirüs bulaşmaz

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Kurbanın kendisinden koronavirüs bulaşmaz. Ancak, acemi kasaplar var. Birbirlerine yardım ediyorlar ve topluca kurban kesiyorlar. Dolayısıyla bu ortamda sıkıntı olabilir" dedi.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 09:47
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Kurbanın kendisinden koronavirüs bulaşmaz

KAYSERİ - Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, Kurban Bayramı öncesi DHA'ya açıklama yaptı. Kurban Bayramı'nda dikkat edilmesi gereken konulara değinen Prof. Dr. Çelik, "Kurban Bayramı'nda özellikle hayvan satış yerlerinde kalabalıkların oluşmaması lazım. Maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması gerekiyor. Bazı gördüğümüz fotoğraflar var. Basında yer alan haberlerde maske takmayan hayvan satıcıları ya da insanların kalabalık oluşturduğu görüntüler hiç doğru değil. Standart önerilere uyulması lazım. Maskeyi mutlaka takacaklar. Birbirleri ile temas etmeyecekler, tokalaşmayacaklar. Mesafe kuralına mümkün olduğu kadar uymaya çalışacaklar. Eğer uyamıyorlarsa oradan çıktıktan sonra maskeyi mutlaka değiştirmeleri lazım. Kalabalık ortamlar virüs bulaşı için oldukça önemli yerler" diye konuştu.

'HAYVANDAN BULAŞ SÖZ KONUSU OLMAZ'

Kurbanlık hayvandan virüsün bulaşıp bulaşmayacağına değinen Prof. Dr. Çelik, "Kurbanın kendisinden koronavirüs bulaşmaz. Ancak, acemi kasaplar var; birbirlerine yardım ediyorlar ve topluca kurban kesiyorlar. Dolayısıyla bu ortamda sıkıntı olabilir. Vatandaşlardan birbirine bulaşma söz konusu olabilir; ama, hayvandan bulaş söz konusu değil. Bu tür kesim işlerini profesyonel kişilere bırakmalarını öneriyorum. Kasapların bu işleri yapmaları, veteriner eşliğinde kurban kesilmesi gerekiyor. Kurbanın mümkünse belediye mezbahanelerinde kesilmesi gerekiyor. Çünkü oralarda çok iyi koşullar sağlanıyor. Kurban paylaşımı yaparken de kalabalık oluşturmamaları ve mesafelerini korumaları gerekiyor. Çünkü orası riskli bölgeler. Özellikle açık alanda bu işi yapabiliyorlarsa orada yapmaları lazım. Onun dışında kapalı alanda bu tür işlemeleri vatandaşların yapamamasını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

'BAYRAMDA TEMASTAN KAÇINMAK LAZIM'

Prof. Dr. Çelik, Kurban Bayramı'nda temastan uzak durulması gerektiğini ifade ederek, "Kişisel kanaatim insanlar bayramda birbirleri ile bayramlaşmamalı. Bayramda kesinlikle temastan kaçınmak lazım. Tokalaşmamak, öpüşmemek gerekiyor. Gittikleri zaman maskelerini mutlaka çıkarmamaları gerekiyor. Mesafeli oturmaları lazım. Bayramlar bizim için çok önemli günlerden biri. İnsanların bir araya geldiği, sevinçlerini, üzüntülerini paylaştığı günler. Kurban etini hediye ettikleri dönem. Özellikle yemek yerken, bir şeyler içerken, çay ve kahve gibi olaylarda maskeleri çıkarıp, birbirlerine çok yakın duruyorlar. Bu çok olumsuz bir tabloya yol açıyor. Bulaş riskini son derece fazla artırıyor. Bu tür görüntülerin olmaması gerekiyor" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami ÇelikKurban BayramıKoronavirüs
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