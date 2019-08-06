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Kurban etinde 'ölüm katılığı'na dikkat
Kurban etinde 'ölüm katılığı'na dikkat
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Kurban etinde 'ölüm katılığı'na dikkat

Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Gönen, kurban kesiminin ardından et tüketiminin 1 gün sonraya bırakılması gerektiğini belirterek, "Kurban kesildikten hemen sonra et pişiriliyor, bu nokta çok sıkıntılı. Ölüm katılığı oluşuyor burada. Yani etin kalitesi ve olgunluğu hemen tüketime yeterli olgunlukta bulunmuyor" dedi.

Kurban etinde 'ölüm katılığı'na dikkat

Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Gönen, kurban kesiminin ardından et tüketiminin 1 gün sonraya bırakılması gerektiğini belirterek, "Kurban kesildikten hemen sonra et pişiriliyor, bu nokta çok sıkıntılı. Ölüm katılığı oluşuyor burada. Yani etin kalitesi ve olgunluğu hemen tüketime yeterli olgunlukta bulunmuyor" dedi.

06 Ağustos 2019 Salı 12:24
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Kurban etinde 'ölüm katılığı'na dikkat

ANKARA - Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Gönen, Kurban Bayramı öncesinde et tüketimine ilişkin uyarılarda bulundu. Kurban kesiminin ardından et tüketiminin bir gün sonra yapılması gerektiğini söyleyen diyetisyen Fatma Gönen, aksi durumda sıkıntı yaşanabileceğine dikkat çekti. Gönen şöyle konuştu:

"Kurban kesildikten hemen sonra bir gün dolmadan pişiriliyor, bu nokta çok sıkıntılı. Ölüm katılığı oluşuyor burada. Yani etin kalitesi ve olgunluğu hemen tüketime yeterli olgunlukta bulunmuyor. Bu nedenle eti bir gün bekleteceğiz. 'İlk gün kahvaltıda et yiyelim' olayı yanlış. Yumurtalı, peynirli klasik bir kahvaltı yapmalarını öneriyoruz. Etin içinde demir olduğu için yanında C vitamini içeren sebzelerle birlikte tüketilmesini istiyoruz. Kadın ve erkekler için 4 köfte büyüklüğünde et tüketmeleri bizim için yeterli. Kronik kompleks rahatsızlığı olan bireyler, kalp damar hastalığı, tansiyonları ve diyabeti olan bireylerin ekstra dikkat etmesi gerekiyor. Etin yanında karbonhidrat olarak bulgur pilavı ya da esmer olan gruptan kan şekerini çok hızlı yükseltmeyen gıdalar tüketilmesini öneriyoruz."

Gönen, kansızlıkla ilgili problem varsa etin yanında süt grubundan bir şeyin tüketilmemesi gerektiğini de kaydederek, "Kalsiyum ve demir etkileşime giriyor ve bu demir emilimi olumsuz etkileniyor. Ancak sindirimi kolaylaştırmak için rezene ya da zencefil gibi bitki çayları tüketilebilir" diye konuştu. 

'ZOONOZA DİKKAT'

Diyetisyen Gönen, kurban etinin kısık ateşte kendi yağında pişirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Kavurmanın içine tereyağı, kuyruk yağı ya da içyapı konularak pişiriliyor. Bunun olmaması gerekiyor. Zaten etin en az yüzde 20 oranında kendi yağı var, etin vitaminini korumak önemli. Eğer siz bunu hızla yüksek ısıda pişirirseniz direkt besin değerlerini kaybetmiş oluyor. Ayrıca etin yüksek ısıda da pişmemesi gerekiyor. Çünkü böyle olunca dışı pişerken içi çiğ kalıyor. Bu durumda 'zoonoz' dediğimiz yani hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların riski artırıyor. Mangal işin için girdiğinde az yağlı etler tercih edilmeli. Bir de mangal ile etin arasındaki mesafe 12-15 santim arasında olmalı" dedi.

Kurban etinin 3-4 saat kadar gün ışığı almayan odada bekletildikten sonra buzdolabına konulması gerektiğini belirten Gönen, "Buzdolabı poşetlerine konulan kurban etleri eksi 2 derecede 1-2 hafta, eksi 18 derecede 6 ay saklanabilir. Bu süre maksimum. Eğer 6 aydan fazla dondurucuda tutarlarsa herhangi bir besin değeri kalmıyor. Ayrıca o etkin tüketilmesi risk taşıyor" şeklinde konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Beslenme Ve Diyet Uzmanı Fatma GönenKurban Kesimiölüm Katılığı
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