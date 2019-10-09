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Kulak çınlaması, ciddi hastalıkların habercisi olabilir

Bazı beyin tümörlerinde ve kulağın kötü huylu bazı hastalıklarında, kulak çınlamasının ilk semptom olabileceğini ifade eden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Hayati Kale, “Özellikle tek taraflı çınlama, işitme kaybı veya baş dönmesi olan hastalarda mutlaka muhtemel tümör oluşumu ekarte edilmeli. Bu tümörlerin tanısı erken koyulmadığı takdirde ilerleyen zamanlarda kalıcı yüz felci, kalıcı sağırlık ve şiddetli baş dönmeleri başta olmak üzere birçok probleme yol açabilir” dedi.

Kulak çınlaması, ciddi hastalıkların habercisi olabilir

Bazı beyin tümörlerinde ve kulağın kötü huylu bazı hastalıklarında, kulak çınlamasının ilk semptom olabileceğini ifade eden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Hayati Kale, “Özellikle tek taraflı çınlama, işitme kaybı veya baş dönmesi olan hastalarda mutlaka muhtemel tümör oluşumu ekarte edilmeli. Bu tümörlerin tanısı erken koyulmadığı takdirde ilerleyen zamanlarda kalıcı yüz felci, kalıcı sağırlık ve şiddetli baş dönmeleri başta olmak üzere birçok probleme yol açabilir” dedi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 16:17
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Kulak çınlaması, ciddi hastalıkların habercisi olabilir

İSTANBUL - Kulak çınlaması, kulak burun boğaz dalının tedavisi zor olan hastalıkları arasında yer alıyor. Bu rahatsızlığın sebebinin her zaman bulunamayabileceğini belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hayati Kale, kulak çınlamasının ciddi hastalıkların habercisi olabileceğini kaydetti. Kulak çınlamasına dair önemli bilgiler veren Dr. Kale, özellikle ani başlayan, işitme kaybı ve baş dönmesi ile seyreden kulak çınlamalarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

BAŞ DÖNMESİNE DİKKAT EDİLMELİ

Çınlamanın çok genel bir tabir olduğunu, duyulan seslerin her zaman çınlama gibi olmayacağını ifade eden Medicana Bahçelievler Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Hayati Kale, “Kulak çınlaması kişinin normal olmayan birtakım sesleri sürekli veya aralıklı olarak duyduğunu hissetmesidir. Hastalar genellikle su, rüzgar, makine veya bozuk radyo sesi gibi ifadelerle çınlama hastalığını tarif eder. Bu sesler başlangıçta sadece sessiz ortamda hissedilirken hastalığın ilerleyen evrelerinde gürültülü ortamda bile duyulabilir” dedi.

Kulak çınlaması şikayetiyle gelen birçok hastada muayene, işitme testleri, tomografi, MR gibi tanı yöntemleri sonucunda anormal bir durumun bulunamadığını kaydeden Dr. Kale, “Ancak kulak çınlaması çok ciddi sorunların habercisi de olabilir. Özellikle ani başlayan, işitme kaybı ve baş dönmesi ile seyreden kulak çınlamaları mutlaka araştırılmalıdır” diye konuştu.

KÖTÜ HUYLU HASTALIKLAR ÇINLAMA İLE BELİRTİ GÖSTEREBİLİR

Çınlama şikayeti ile gelen hastaların bir kısmında acil müdahale gerektiren ani işitme kaybının görülebildiğini belirten Dr. Kale konuşmasını şöyle noktaladı:

“Başvuru süresi uzadıkça hastalığın seyri de kötüleşiyor. Daha nadir olmakla beraber bazı beyin tümörlerinde ve kulağın kötü huylu bazı hastalıklarında da çınlama ilk semptom olabilir. Özellikle tek taraflı çınlama, işitme kaybı veya baş dönmesi olan hastalarda mutlaka MR veya tomografi ile beyin ve kulaktaki muhtemel tümör oluşumu ekarte edilmeli. Bu tümörlerin tanısı erken koyulmadığı takdirde ilerleyen zamanlarda kalıcı yüz felci, kalıcı sağırlık ve şiddetli baş dönmeleri başta olmak üzere birçok probleme yol açabilir. Çınlamanın yok edilmesi her zaman mümkün olmayabilir. Bu hastalıkla ilgili güncel yöntemler ve yeni ilaçlar geliştiriliyor. Kulak çınlaması olan bir kişide öncelikle ciddi hastalıkların var olup olmadığı araştırılmalı, daha sonra hastanın semptomları dikkatlice sorgulanarak en iyi tedavi verilmelidir. Özellikle mevcut ilaçlara dirençli çınlamalarda psikiyatri bölümünden görüş istenmelidir.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
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