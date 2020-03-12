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Kulağınızı temizlerken sağlığınızdan olmayın

Toplumda sık kullanılan ‘kulak çöpünün’ tehlikelerine dikkat çeken Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Mustafa Bayam, “Kulak çöpü kullanmak gereksizdir çünkü kulak kendini temizleme özelliğine sahip bir organdır. Dış kulak kanalına kulak çöpü, tığ, kürdan ve anahtar gibi yabancı nesneler sokmak, kulak zarı delinmesine yol açabilir. Ayrıca toz ve kirin kulak içine girmesini engelleme görevine sahip ‘serumen’ maddesini temizlemek, enfeksiyon ve bakterilerin kulağa girişine neden olarak sağlığımızı tehdit edebilir” uyarısında bulundu.

12 Mart 2020 Perşembe 10:33
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Kulağınızı temizlerken sağlığınızdan olmayın

İSTANBUL - Kulak çöpü ile kulak yolunun temizlenmeye çalışılması, toplumda çok yaygınlaşırken uzmanlardan da konuyla ilgili uyarı geldi. Uzmanlar son zamanlarda yayınlanmış bilimsel çalışmaların, kulak çöpü kullanma alışkanlığının olumsuz sonuçları olabileceğini gösterdiğine dikkat çekti.  Konuyla ilgili bilgiler aktaran Medical Park Gebze Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Op. Dr. Mustafa Bayam, dış kulak kanalında bulunan halk arasında ‘kulak kiri’, tıp dilinde ise ‘serumen’ adı verilen maddeyi temizlemenin sağlık açısından sorunlara yol açabileceğini söyledi.


GEREKSİZ VE YANLIŞ BİR ALIŞKANLIK

Kulak çöpü kullanmanın öncelikle gereksiz bir alışkanlık olduğunu belirten Op. Dr. Mustafa Bayam, “Kulak kendini temizleme özelliğine sahip bir organdır. Eğer dış kulak kanalında bulunan halk arasında ‘kulak kiri’ olarak adlandırılan, tıp dilinde ise ‘serumen’ olarak bilinen maddeyi temizlemeye çalışıyorsanız, tekrar düşünmenizi öneririm. Çünkü dış kulak kanalının yapısı üretilen serümeni dışarı doğru atmak üzere gelişmiştir. Tabii ki bazı doğumsal istisnaları vardır. Bazı insanlarda bu mekanizma ters yönlü çalışır ancak onlarda dahi kulak çöpü kullanmak doğru bir davranış değildir” diye konuştu.


KULAK ENFEKSİYONLARINA DAVETİYE ÇIKIYOR

Kulak çubuğu kullanan kişilerin istemeden de olsa kulaklarına zarar verdiklerinin altını çizen Op. Dr. Mustafa Bayam, bunları şöyle anlattı: “Dış kulak kanalına kulak çöpü, tığ, kürdan, anahtar ve bunun gibi nesneler sokmak, kulak kanalına ve en kötüsü de kulak zarına zarar vermenize neden olabilir. Serumen daha içeriye itilerek kulakta bir tıkanıklık hissine neden olur. Bu şekilde içeriye itilmiş serumeni temizlemek doktorlar için daha zor bir durum haline gelir. Ayrıca içeriye itilmiş ve sıkışmış serumen kulak enfeksiyonlarının da sebebi olabilmektedir. Kulak çöpüne bağlı kulak zarı delinmesi ise hiç de azımsanamayacak miktarlarda sıkça karşılaşılan bir durumdur.”

SERUMEN KULAĞINIZIN KİRLİ OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ

Serumenin aslında kulağa gelebilecek olan zararlardan koruyan bir barikat işlevi olduğunu ifade eden Op. Dr. Mustafa Bayam, “Halk arasında ‘kulak kiri’ olarak adlandırıldığı için temizleme ihtiyacı hissediliyor. Hâlbuki serumenin kulak sağlığının korunmasında çok önemli görevleri vardır. Dış kulak yolunun nemlendirilmesini sağlar. Mantar ve zararlı bakterilerden korunmak için bir bariyer görevi görür. Toz ve kirin tutularak kulak içine geçişinin engellenmesi, görevlerinin en başında gelir. Bu mekanizma bozulduğunda hasta çeşitli enfeksiyonlarla karşılaşabilir” dedi.

NE ZAMAN TEMİZLENMELİ?

Kulak temizliğinin gerekli olduğu durumlara da değinen Op. Dr. Mustafa Bayam, “Kulak temizliğinin gerektiği bir tek durum var, o da bizim ‘buşon’ dediğimiz serumenin atılamadığı ve kulak kanalında birikerek bir tıkaç haline geldiği durumdur. Bu durum gerçekleştiğinde de Kulak Burun Boğaz Hastalıkları hekimine başvurmak en mantıklı davranıştır” şeklinde konuştu.
 

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Op. Dr. Mustafa Bayam, hastalar tarafından kulak temizliği konusunda cevabı yanlış bilinen bazı sorulara da örnekler verdi.

· "Kulak kanalının girişinde sarı renkli bir jelimsi madde görürsek ne yapalım? Mide bulandırıcı değil mi?"

-Hayır değil, bu tam tersine sağlıklı bir kulağınızın olduğunun göstergesidir.

· "Kulağımı temizletirsem alışkanlık yapar mı?"

-Hayır, yapmaz. Kulağınızın tıkanmış olması zaten kulağınızın kiri dışarı atma mekanizmasının bozulmuş olduğunun göstergesidir.

· "Zararlı bir şeyse, kulak çöpleri neden hâlâ satılıyor?"

- Kulak çöpleri, kulak kepçesindeki kıvrımların temizlenmesi içindir. Zaten çoğu kulak çöpünün kutusunda ‘Kulağa sokmak tehlikelidir’ diye bir not bulunur.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kulak TemizliğiSağlık
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