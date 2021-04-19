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KÜÇÜK KIZIN MİDESİNDEN ÇIKAN CİSİM ŞAŞIRTTI.. 

BAŞHEKİM ATİLLA GÜRAY ANNE VE BABALARI UYARDI KÜÇÜK OYUNCAKLARI ALMAYIN DEDİ..

19 Nisan 2021 Pazartesi 13:35
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KÜÇÜK KIZIN MİDESİNDEN ÇIKAN CİSİM ŞAŞIRTTI.. 

MUSTAFA YILDIZ

BURSA -Oyun mandalını yutan Meva isimli 6,5 yaşındaki kız çocuğu, ölümden döndü. Bursa’da meydana gelen olayda kız çocuğu arkadaşlarıyla oynarken oyun mandalını yuttu. Aile çocuğu hemen Doruk Özel Bursa Çekirge Hastanesi aciline götürdü. Yapılan ilk müdahalenin ardından çekilen filmde mandalın çocuğun yemek borusuna kaçtığı saptandı. Tetkikler sonucu Meva’yı müşahede altına alma kararı veren Doruk Özel Bursa Çekirge Hastanesi Başhekimi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Atilla Güray, yaptıkları sıkı takip neticesinde,48 saat sonra mandalın doğal yollarla vücuttan atıldığını ve Meva’nın eski sağlığına kavuştuğunu açıkladı. Konuyla ilgili konuşan Doruk Özel Bursa Çekirge Hastanesi Başhekimi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Atilla Güray, Daha önceden takip ettiğim bir hastam olan Meva, evde arkadaşıyla oyun oynarken, oyun mandallarını ağzına koymuş ve kazara nefes almasıyla birlikte mandalı yutmuş. Ailesi de panikle hemen hastanemizin acil bölümüne gelince, biz de hemen Meva’da bir solunum problemi yaşanıp yaşanmadığını kontrol ettik dedi. Çocukların yabancı cisim yutmasıyla sık sık karşılaştıklarını belirten Dr. Güray, genellikle bu tarz durumlarda izleme taraftarı olmadıklarını söyledi. Dr. Güray, Yabancı çizimler bazen yakıcı ya da bulunduğu yeri delme özelliğine sahip olabiliyor. Ancak Meva’nın yuttuğu cisim böyle bir tehlike içermediği için biz de izleme kararı alarak, müşahede süresince çeşitli zaman dilimleri içerisinde röntgenler çekerek, nesneyi takip ettik. Şükürler olsun ki, kızımız bir sıkıntı yaşamadan, mandalı doğal yollarla vücudundan dışarı attı diye konuştu. Oyuncak firmalarına ve ebeveynlere uyarılar. Ebevynlere ve oyuncak firmalarına da seslenen Dr. Güray, Kızımızı örnek olarak sunmamızın sebebi bir farkındalık oluşturmak. Maalesef çok küçük yabancı cisimler, özellikle oyuncak olarak yapılmış olanlar, bebeklerde ve çocuklarda her zaman risk arz ediyor. Ailelere uyarı yapmak gerekirse, bu tarz küçük oyuncakların mümkünse alınmamalarını öneriyorum. Alındığı takdirde bu çocukların oyun esnasında ağzına koyabilecekleri ve genze kaçabileceklerini akıldan çıkarmamalı. Bir yandan da oyuncak üreten firmalar çocukların bu oyuncakları yutma ihtimalini göz önüne alarak, bu kadar küçük boyut oyuncaklar üretmemeli vurgusunu yaptı.

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