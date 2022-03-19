Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 4
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.144,26
ALTIN
913,93
DOLAR
14,79
STERLİN
19,57
EURO
16,39
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 124 Sözleşmeli Personel alacak
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı...
Altınbaş Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
Altınbaş Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Doğuş Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Doğuş Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim...
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kovid sonrası "yer sallanıyormuş" hissine dikkat

GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. M. Emin Akkoyunlu, Kovid geçirmiş hastalarda iyileştikten sonra ani denge kaybı, yer sallanıyormuş hissi ve hafif unutkanlıkla seyreden "ataksi" ile ilgili uyardı.

19 Mart 2022 Cumartesi 13:55
Kovid sonrası "yer sallanıyormuş" hissine dikkat

Antalya, (DHA) 

Akkoyunlu, "Son zamanlarda hastalarda bu yakınmalara çok sık rastlıyoruz. Kovid'in nörolojik tutulumuna işaret ediyor olabilir bu belirtiler. Bu hastaların nöroloji kontrolüne de gitmesinde fayda var. Kovid, hafif de geçirilse, bu tip uzamış etkileri nedeniyle hayatı olumsuz etkiliyor. Bu nedenle bizler, hastalanarak değil aşılanarak bağışıklık kazanılmasını öneriyoruz" dedi.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği'nin (ASYOD) 16-19 Mart tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirdiği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi'nde (UASK 2022) Kovid hastalığının uzamış etkileri de ele alındı. Hastalığın Türkiye'de görülmesinin üzerinden 2 yıl geçtikten sonra pek çok hastanın uzun süreli takiplerinde, Kovid'in vücutta yarattığı hasarlara maruz kaldığı kaydedildi. Özellikle hastalıktan sonraki 3 ay itibariyle devam eden semptomlar, "uzamış Kovid etkisi" olarak ele alınıyor. UASK 2022 Kongre Başkanı ve pandeminin başından beri binlerce hastayı takip eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. M. Emin Akkoyunlu, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Akkoyunlu, son günlerde kendi kliniklerinde en dikkat çeken semptomların başında "ataksi" belirtilerinin olduğunu söyledi. Akkoyunlu, "Kovid sonrası en sık görülen semptomlardan bir tanesi de ataksi dediğimiz tablo. Özellikle santral sistem tutumu ile meydana gelen bir durum. Bazen Kovid geçiren kişiler yer sarsılıyormuş, birdenbire düşüyormuş gibi ani bir denge bozulması hisseder. Mesela oturuyorsunuz birden düşüyormuşsunuz gibi oluyor veya bazen deprem oluyormuş gibi hissediyorsunuz. Bunun gibi anlık gelen, bir iki saniye kadar süren bir durum" dedi.

"BU NEDENLE HASTALANARAK DEĞİL AŞIYLA BAĞIŞIK OLUN"

Bu belirtilerin, Kovid'in bir şekilde santral sistemini, beyni tuttuğunu gösterdiğine işaret olduğunu belirten Prof. Dr. Akkoyunlu, "Azımsanmayacak düzeyde sık gördüğümüz bir durum oldu artık. Birçok Kovid geçirmiş hastada bunu görüyoruz. Fakat bu, kalıcı ve ilerleyici bir hasara yol açıyor mu? Henüz bu konuda bir bulgu söz konusu değil. O nedenle çok tedirgin de değiliz. Ama böyle bir semptom ve tutulum da var, bunu bilmek gerekiyor. Kovid'de ağır geçirenlerde farklı uzun süreli devam eden etkiler, hafif geçirenlerde farklı uzun süreli devam eden etkiler, bir de Kovid geçirin tümünde farklı etkiler var. Ataksi, unutkanlık hemen hemen tüm hastalara gördüğümüz bir durum. Kovid'in ağırlığı ile çok fazla ilişkili değil. Hemen hemen herkeste olabiliyor. Unutkanlık da hakeza öyle özellikle. Özellikle isim ve yer hafızalarında ve bazı kelimeleri hatırlamakta unutkanlık oluyor. zeka ile ilgili yapılan çalışmalar da var. Maalesef 'işlemcide' de bir miktar kayıp meydana geliyor. Yani olaylar arasındaki ilişkiyi kurup (hafızadan) geri çağırma aşamasında da bazı sorunlar söz konusu. O nedenle Aslında biz hastalığı tecrübe ederek değil, aşılanarak bağışıklık kazanmayı öneriyoruz. Çünkü bu yan etkiler maalesef hastaların hayatını ciddi bir şekilde kısıtlıyor" ifadelerini kullandı.

"İLK DALGALARDA PEK GÜNDEME GELMEDİ, ÇÜNKÜ TABLO DAHA AĞIRDI"

Kovid'in yarattığı nörolojik tutulumların birçok farklı türü olduğunu da vurgulayan Prof. Dr. Akkoyunlu, hastalık sonrası ortaya çıkan ve uzun süren bu tip semptomlarda mutlaka nöroloji muayenesine de gitmeleri gerektiğini söyledi ve sözlerini şöyle noktaladı: "Birçok farklı nörolojik tutulum söz konusu olabiliyor. Felç, beyne pıhtı atma, fonksiyon kayıpları gibi durumlar. Ama ataksi gibi, arada bir olan denge kaybına kadar veya hafif unutkanlık gibi durumlara kadar giden bir yelpazesi var nörolojik tutumlarda. Aslında bunların herhangi bir tanesi oluyorsa, doktora başvurmak gerekiyor. Öncelikli olarak altta yatan başka bir neden var mı bunun görülebilmesi açısından Kovid sonrasında biz zaten öneriyoruz. Eğer çok hafif geçirdiyseniz, sonrasında da herhangi bir semptom söz konusu değilse sıkıntı yok. Ama ufak bazı şeyler de olsa örneğin kalp çarpıntısı gibi, kardiyoloji tarafından görülmesi gerekiyor hastanın. Nefes darlığı varsa, göğüs hastalıkları uzmanı tarafından görülmesi gerekiyor. Ataksi varsa nöroloji tarafından kontrol edilmesi, ekstra başka bir problem var mı bunun anlaşılması gerekiyor. Ataksi semptomunu biz ilk dalgadaki hastalarda da görmüşüz aslında ama o zaman Kovid baskısı o kadar yoğundu ki, özellikle nefes darlığı, akciğer tutulumu ve kardiyak tutulum daha çok ön plandaydı. Bunlar çok fazla konuşulmuyordu. Ama şu anda bunların da var olduğunu biliyoruz. Omicron'dan sonra da ataksi şikayeti yoğun bir şekilde görülüyor hastalarımızda. Üstelik yaştan da bağımsız bir semptom diyebilirim. Her yaşta hasta geliyor bu şikayetle"

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaKovidKovid SonrasıYer SallanıyormuşHİSGÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. M. Emin Akkoyunluönce VatanAtaksi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'80 milyondan fazla çift çocuk sahibi olma konusunda sıkıntı çekiyor'
'80 milyondan fazla çift çocuk sahibi olma konusunda sıkıntı çekiyor'
"Türkiye pasaportunun rengine bakmadan herkese yardım ediyor"
"Türkiye pasaportunun rengine bakmadan herkese yardım ediyor"
Prof. Dr. Enginyurt: Mayıs ayında 'Pandemi bitti' deriz
Prof. Dr. Enginyurt: Mayıs ayında 'Pandemi bitti' deriz
Prostat kanseri diğer kanser türlerine nazaran daha yavaş ilerler
Prostat kanseri diğer kanser türlerine nazaran daha yavaş ilerler
Uzmanı ‘Tuza Dikkat Haftası’nda uyardı
Uzmanı ‘Tuza Dikkat Haftası’nda uyardı
Prof. Dr. Akın'dan 'rehavet' uyarısı
Prof. Dr. Akın'dan 'rehavet' uyarısı
'AŞIYA İLGİ AZALDI'
'AŞIYA İLGİ AZALDI'
Hacettepe'den rahim ağzı kanserinin tespiti için test kiti
Hacettepe'den rahim ağzı kanserinin tespiti için test kiti
Prof. Dr. Aydın: Daha kötü varyant gelmeyecek
Prof. Dr. Aydın: Daha kötü varyant gelmeyecek

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma