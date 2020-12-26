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"Kovid-19 savaşcısı timüsu gülerek güçlendirin"

Koronavirüs ile mücadelede bağışıklık sistemini destekleyerek olumlu etki gösteren timüs bezinin bağışıklık sisteminin kontrol merkezi olduğunu belirten Prof. Dr. Tolga Kandoğan, "Yeterli çinko alımı, stresten uzak sağlıklı yaşam ve bol gülümsemek timüsü harekete geçirir. Bağışıklık konusunda adeta bir kontrol merkezi gibi çalışarak bağışıklık sisteminin nasıl savaşacağını ayarlayan timüs bezi, vücudu enfeksiyonlara karşı savunur haline getirir” dedi.

26 Aralık 2020 Cumartesi 11:38
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"Kovid-19 savaşcısı timüsu gülerek güçlendirin"

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Tolga Kandoğan, “Araştırmalar göstermiştir ki timüs bezi ne kadar iyi çalışıyorsa vücudun savunma sistemi o kadar güçlü. Timüs bezinin iyi çalışması hastalığın seyrini olumlu yönde değiştirebilir. Timüs bezi vücutta tiroid bezinin altında soluk borusunun önünde bulunur. Bağışıklık konusunda adeta bir kontrol merkezi gibi çalışarak bağışıklık sisteminin nasıl savaşacağını ayarlayan timüs bezi, vücudu enfeksiyonlara karşı savunur haline getirir. Ergenlik döneminde daha da büyüyen bu bez, bu dönemin önemli hormonları olan testesteron ve östrojen dengesini de sağlar. Çalışmalar timüs bezi ile kansere yakalanma arasında bir ilişki olabileceğini göstermiştir. İyi çalışan bir timüs bezinin kişiyi kansere karşı koruyacağı düşünülmektedir” diye konuştu.

“ET, SÜT VE FINDIK TÜKETİN”

Timüs bezinin düzenli çalışmasında etkili faktörlere de değinen Prof. Dr. Kandoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Çinko bu bezin düzenli çalışması için en gerekli mineraldir. Vücut tarafından hücre üretiminde ve bağışıklık fonksiyonlarında kullanılan çinko, vücudun üretemediği veya depolayamadığı bir elementtir.  Bu mineral birçok yiyecek ile vücuda alınabileceği gibi takviyeler ile de desteklenebilir. Çinko kabuklu deniz hayvanlarında, kırmızı et, fasulye, fındık, kepekli tahıllar ile süt ürünlerinde bulunur. Bazı uzmanlar tarafından timüs bezinin düzgün çalışması için düzenli çinko alınması gerekiyor."

“UZUN YAŞAMIN MUTLULUKLA İLİŞKİSİ VAR” 

Timüs bezinin aktif çalışmasında sağlıklı beslenmek kadar stresin doğru yönetilmesi gerektiğinin de önemini vurgulayan Kandoğan, “24 saat çalışan bez, çalışma hızında bir azalma olmazsa hem bağışıklığı güçlendirir hem de yaşlanmayı geciktirir.1993 yılında California Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada gülmenin timusu ve beynin değişik haz bölgeleriyle bağlantısı olan kasları harekete geçirdiği ve insanda haz duygusu yarattığı gösterilmiştir” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCovid19PandemiProf.Dr. Tolga Kandoğan
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