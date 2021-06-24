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Kovid-19 Döneminde Medikal işlemlere Talep Arttı

24 Haziran 2021 Perşembe 10:31
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Kovid-19 Döneminde Medikal işlemlere Talep Arttı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Güzellik Danışmanı Şebnem Demir, pandemi döneminde botoks, dolgu ve yüz gençleştirme uygulamalarında ortalama yüzde 40 artış olduğunu belirtti. Özellik 40-55 yaş arasındaki kadınların bu uygulamaları tercih ettiğini belirten Demir, konuyla ilgili detaylı bilgiler paylaştı.

Yaklaşık olarak 1.5 yıldır Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbir ve kısıtlamalar evlerde daha fazla zaman geçirmeye sebep oldu. Bu süreçte özellikle çalışan kadınlar online görüşmeler ile iş hayatlarına devam ettiler. Günlük rutinleri bozulan kadınların çoğu kendilerini iyi hissetmek için medikal estetik uygulamalarına daha fazla talep gösterdi. 

Güzellik Danışmanı Şebnem Demir, "Eski dönemlerde genelde ünlülerin tercih ettiği medikal işlemleri artık herkes yaptırabiliyor. Beyaz yakalılar, öğretmenler, bankacılar online görüşmelerde çok daha iyi hissetmek için bu uygulamalara yönlendiler. Özellikle botoks, dolgu ve lifting işlemleri ön planda.

Botoks, dolgu ve lifting yüzde 40 artış gösterdi

Kovid-19 öncesindeki işlem ve uygulama sayılarımızla şimdiyi karşılaştırdığımız ciddi bir artış söz konusu. Geçtiğimiz yıl mart ayında kapanmayla birlikte sağlığımız için biz de kliniğimizi kapatmıştık. Ancak bu yıl ortalama olarak yüzde 40 botoks, dolgu ve lifting (gençleşme) işlemlerimizde artış söz konusu. Pandemi döneminde hayatın kısalığı ve yaşadığımız kişisel farkındalıkla insanların kendine yönelmeleri dolayısıyla bakım ihtiyaçları arttı. Pandemi süreci düşüncelerin eyleme dönüşmesini sağladı" diye konuştu.

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Kovid19 Döneminde Medikal Işlemlere Talep Arttı
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