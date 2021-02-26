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Koronavirüsten yaşamını yitiren 380 sağlık çalışanının isimleri Adana'da yaşatılacak

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren 380 sağlık çalışanının adı Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ve Türk Kadınlar Konseyi Derneği iş birliği ile oluşturulan Minnet Koruluğu'nda yaşatılacak.

26 Şubat 2021 Cuma 14:03
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Koronavirüsten yaşamını yitiren 380 sağlık çalışanının isimleri Adana'da yaşatılacak

ADANA - Adana'da ÇÜ ve Türk Kadınlar Konseyi Derneği iş birliği ile Türkiye genelinde koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren 380 sağlık çalışanı anısına Eczacılık Fakültesi yanındaki araziye Minnet Koruluğu oluşturularak fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe, ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, Derneğin Adana Şubesi Başkanı Av. Meryem Türktekin, Adana Tabip Odası Başkanı Uzman Dr. Selahattin Menteş ile yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının yakınları ve sağlık personelleri katıldı. Katılımcılar, sağlık çalışanlarının ismini kütüğe çakıp, oluşturan korulukta her biri adına fidan dikerek, can suyu verdi. 



'COVİD SAVAŞINDA ADSIZ KAHRAMANLAR OLDULAR'

Programda konuşan Dernek Başkanı Av. Meryem Türktekin, sağlık çalışanlarının koronavirüs ile savaşırken büyük fedakarlıklar yaptıklarına dikkat çekti. Türktekin, "Birinin acısı geçmeden güne bir diğerinin acısıyla uyanıyoruz. Şöyle bir bakın tarihe, Çanakkale'de de Kurtuluş Savaşı'nda da adsız kahramanlardı onlar. Covid ile savaşta da ne yazık ki adsız kahramanlar oldular. Bu yüzden belki de yüreğimde derin bir sızı hissettim. Genel kurul üyelerimizle birlikte sağlık çalışanlarını destekleyebilmek ve onların isimlerini yaşatabilmek adına projeler ürettik. Bu proje ile içime dokunan, isimleri bilinmeyen şehitlerimizin isimlerini yaşatmış olacağız. Kaybettiğimiz tüm sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 26.02.2021 14:06
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsSağlık çalışanlarıYaşamlarını Yitiren Sağlık çalışanlarıAdanaFidan
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