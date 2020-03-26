Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Koronavirüsten kaçarken kilo almayın
Koronavirüsten kaçarken kilo almayın
Dijital öğrenme ile eğitime sorunsuz devam ediyorlar
Dijital öğrenme ile eğitime sorunsuz...
Alanyaspor ligde de istatistiklerde de başarılı
Alanyaspor ligde de istatistiklerde de...
Öğrencilere uyarı: Tarihe odaklanmadan sınav hazırlığına devam edin
Öğrencilere uyarı: Tarihe odaklanmadan sınav...
Engellilerden 'evde kal' mesajı
Engellilerden 'evde kal' mesajı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Koronavirüsten kaçarken kilo almayın

Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlar raf ömrü uzun olan makarna, pirinç, un, şeker gibi besinlere yöneldi. Bu dönemde kilo kontrolünün unutulmaması gerektiğini belirten Diyetisyen Nursena Altunsu, "Fiziksel olarak inaktif olduğumuz bu dönemde glisemik indeksi yüksek olan besinlerin fazla tüketimi kilo alımına sebep olabilir. Pirinç yerine bulguru tercih edin, günün 1 saatini spora ayırın” dedi.

26 Mart 2020 Perşembe 15:33
0 Okunma
Koronavirüsten kaçarken kilo almayın

İSTANBUL - Koronavirüs salgınından evde korunan insanları mutfakta bir tehlike bekliyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle gününü evde geçirenler, raf ömrü uzun olan makarna, pirinç, un, şeker gibi besinlere rağbet gösteriyor. Medipol Üniversitesi Vatan Kliniğinden Diyetisyen Nursena Altunsu, bu dönemde kilo kontrolünün kaybedilmemesi için önemli uyarılarda bulundu.


"SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİNİ TAKİP EDİN"


Fiziksel olarak inaktif olunan bu dönemde glisemik indeksi yüksek olan makarna, pirinç, un, şeker gibi besinlerin fazla miktarda tüketiminin vücut ağırlığında artışa neden olacağını belirten Diyetisyen Nursena Altunsu, "Kronik hastalığı olan bireylerde durumun ciddileşmesine sebep olabilir. Salgın nedeni ile hastanelerin yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda kronik hastalıkların kontrol altında tutulabilmesi için diyetisyenlerce anlatılan sağlıklı beslenme önerileri dikkate alınmalıdır" diye konuştu.


"PİRİNÇ YERİNE BULGUR TERCİH EDİN"


Her ana öğünde sağlıklı tabak modelinin uygulanması gerektiğini belirten Altunsu, beslenmede yapılan yanlışlara dikkat çekerek şu uyarıları sıraladı:


"Türkiye Diyetisyenler Derneği Covid-19 salgını beslenme önerileri kılavuzunda da belirtilen yine raf ömrü uzun olan diyet lifi, protein, mineral ve vitaminler açısından zengin kurubaklagiller, bulgur, tam tahıllı unlar, konserve balıklar, yumurta ve dondurularak saklanabilecek mevsim sebze/meyveler beslenmemizin temelini oluşturmalıdır. Sağlıklı tabak modeline göre her ana öğünde tabağın bir çeyreği sebzelerden, diğer çeyreği tam tahıl ürünlerinden ve kalan yarısının eşit üç parça halinde meyvelerden, yüksek proteinli gıdalardan (kurubaklagiller, et, yumurta, balık, tavuk, yağlı tohumlar) ve süt ürünlerinden oluşması önerilmektedir. Ayrıca çalışma hayatında olduğu gibi güne erken başlamak ve yeterli uyku, gün içinde olabilecek açlık ataklarının önlenmesine yardımcı olacaktır. Günün en az 1 saatini fiziksel aktiviteye ayırmak beden ve ruh sağlığımız için fayda gösterecektir. Beslenme, uyku düzeni ve fiziksel aktive durumunun dengesi bağışıklık sistemimizi güçlendirecek ve koronavirüsün daha hafif atlatılmasını sağlayacaktır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kilo AlmamakKoronavirüs Salgını
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nöroloji Uzmanı Onultan: Koronavirüs beyni etkileyebilir
Nöroloji Uzmanı Onultan: Koronavirüs beyni etkileyebilir
Koronavirüse karşı yerli ilaç ve aşı çalışması
Koronavirüse karşı yerli ilaç ve aşı çalışması
Diyetisyen Koçak: Koronavirüs, D vitamininin önemini artırdı
Diyetisyen Koçak: Koronavirüs, D vitamininin önemini artırdı
Uzmanından 65 yaş üstü için ‘evde mutluluk’ önerileri
Uzmanından 65 yaş üstü için ‘evde mutluluk’ önerileri
Gebelikte Yaşanan İshal Ciddi Sonuçlara Sebep Olabilir!
Gebelikte Yaşanan İshal Ciddi Sonuçlara Sebep Olabilir!
DOKTORLARDAN MESAJ VAR
DOKTORLARDAN MESAJ VAR
Prof. Dr. Şardaş: En erken 1 yıl sonra koronavirüs aşısı bulunabilir
Prof. Dr. Şardaş: En erken 1 yıl sonra koronavirüs aşısı bulunabilir
"Koronavirüs anne sütüne geçmiyor"
"Koronavirüs anne sütüne geçmiyor"
Koronavirüsten korunmak için sıtma ilacı kullananlara önemli uyarı
Koronavirüsten korunmak için sıtma ilacı kullananlara önemli uyarı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı