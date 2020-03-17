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Koronavirüse karşı ‘kırmızı pancar turşusu'

Uzmanların, koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendiren besin tüketimine yönrelik önerileri sürüyor.

17 Mart 2020 Salı 09:18
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Koronavirüse karşı ‘kırmızı pancar turşusu'

Antioksidan ve mikroorganizma içeriği yüksek besin öğesi olan kırmızı pancar turşusu da bu öneriler arasında yer aldı. Beslenmenin sağlık ve yaşam kalitesi açısından en önemli unsur olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Büşra Atmaca, "Koronavirüse karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirmek amaçlı probiyotikten zengin besinlere önem vermemiz gerekecek. Kırmızı pancar anti oksidan özelliği yüksek bir besin. Aynı zamanda da demir ve A vitamini açısından yüksek. Yine kırmızı pancar vücudumuzun oksijenlenmesini artıran bir besin. Solunum yolu sıkıntılarında oldukça önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

​Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, tüm dünyaya yayılan ve 6 binin üzerinde kişinin ölümüne yol açan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından hem halk hem de yetkililer önlemlerini artırdı. Yetkililer kamuya açık olan alanları dezenfekte ederken, vatandaşlar da uzmanların önerileri doğrultusunda maske ve eldiven kullanmaya başlayıp, çantalarından kolonya ve dezenfektan eksik etmiyor. Tüm önlemlerin yanı sıra uzmanlar ayrıca, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğine de dikkat çekiyor. Halk da koronavirüsten korunmak için her türlü bağışıklığı güçlendiren yiyeceği almaya çalışıyor.

ANTİOKSİDAN İÇEREN BİR YİYECEK DE PANCAR TURŞUSU

Tüm bu tedbirlerin yanı sıra Uzman Diyetisyen Büşra Atmaca da beslenmenin sağlık ve yaşam kalitesi açısından en önemli unsur olduğunu belirtti. Atmaca, beslenme ve çevresel koşullara dikkat edilerek, koruyucu önlemleri artırmanın insan elinde olduğunu söyledi. Bu süreç içinde vatandaşlara düşen en önemli görevin günlük yaşamdaki hijyen koşullarına dikkat etmek olduğunu ifade eden Atmaca, şalgam turşusu olarak da bilinen pancar turşusunun antioksidan ve mikroorganizma içeren yüksek besin öğesi olduğunu söyledi.

'BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN PROBİYOTİK'

Virüse karşı koruma sağlarken probiyotikten zengin besinlere ağırlık vermemiz gerektiğini vurgulayan Atmaca, "Vücudumuzun savunma askerleri yani bağırsaklarımız bağışıklık sistemimizi oluşturuyor. Biz bu süreç içinde beslenmemize ve bağışıklığımızı güçlendirecek besinleri ne kadar çok tüketirsek o kadar koruyucu önlemleri artırmış olacağız. Okulların da tatil olmasıyla çocuklarımızla birlikte evde vakit geçirmeye daha fazla başlamış durumdayız. Bağışıklık sistemimizi güçlendirecek besinlerimizin içinde probiyotiklerimiz var. Bizim doğal probiyotiklerimiz arasında yoğurt, kefir evde yaptığımız kırmızı pancar turşusu ve suyu var. Koronavirüsüne karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirmek amaçlı probiyotikten zengin besinlere önem vermemiz gerekecek" dedi.

'KIRMIZI PANCAR, SOLUNUM YOLLARI SIKINTILARI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Kırmızı pancarın antioksidan özelliği yüksek bir besin olduğunu kaydeden Atmaca, "Aynı zamanda da demir ve A vitamini açısından yüksek. Yine kırmızı pancar vücudumuzun oksijenlenmesini artıran bir besin. İçinde yüksek miktarda nitrat bulunduruyor bu da vücudumuzun daha fazla oksijenlenmesini sağlıyor. Solunum yolu sıkıntılarında oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Kırmızı pancarı evde haşlayarak suyunu da tüketebiliriz. Unutmayın mucizevi tek bir besin yok ne kadar fonksiyonel beslenmeye önem gösterirsek o kadar bağışıklığımızı güçlendirmiş olacağız. Çocuklarımız da evde bulunduğu bu dönemde cips, kola, kızarmış yiyeceklerden uzak durmalı. Çünkü bağırsak sağlığımız bunları hiç sevmez" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKırmızı PancarTurşuBeslenmeDiyetisyenBüşra AtmacaAntioksidan
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