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Koronavirüse karşı bağışıklığın gücünü ölçen test kiti geliştirildi

Koronavirüse karşı bağışıklık sisteminin gücünü ölçen ‘Covıd-19 total antikor’ isimli test kiti geliştirildi. Yeni test kitinin üretimine bu ay başlanması planlanırken, kısa sürede ayda 25 milyon adet üretilmesi hedefleniyor. Test kitiyle ölçüm kandan yapılıyor ve 10 dakikada sonuç veriyor.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 13:05
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Koronavirüse karşı bağışıklığın gücünü ölçen test kiti geliştirildi

İSTANBUL - Tıbbi teknoloji şirketi Siemens Healthineers, koronavirüs (COVID-19) salgınını kontrol altına alabilmek ve toplumsal bağışıklığı test edebilmek için kandaki SARS-CoV-2 antikorlarının varlığını tespit edebilen antikor testi geliştirdiğini açıkladı. Test kitine yönelik bilgi veren Siemens Healthineers Kurumsal Hizmetler Laboratuvar Medikal Direktörü Prof. Dr. Filiz Akbıyık, “Yüzde 99,8 gibi yüksek hassaslıkta ölçüm yapılabilen yeni test, şu an laboratuvarlarda kurulu olan cihazlarla uyumlu olarak çalışabiliyor. Bu özelliği sayesinde de saatte 440 test sonucu üretme kapasitesine sahip Siemens Healthineers ‘Atellica Solution’ sistemlerinde sadece 10 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabiliyor” dedi.


KİŞİLERİN VİRÜSE BAĞIŞIKLIĞI OLUP OLMADIĞI ANLAŞILACAK


Prof. Dr. Akbıyık, “Ayrıca saatte 240 test sonucu üretebilen Siemens Healthineers Centaur XPT sistemi ile 18 dakikada ve saatte 180 sonuç üretebilen Siemens Healthineers Centaur CP sistemi ile de 15 dakikada sonuç alınabilecek. Siemens Healthineers COVID-19 Total Antikor testi sayesinde hastalığa ilişkin olarak kişilerin bağışıklığının olup olmadığı veya virüse maruziyeti ölçülebildiği için de toplumsal hayata daha erken dönüş için sağlıklı veri akışına neden oluyor. Hızlı ve kesin sonuç alınmasını sağlayacak test kitinin üretimine bu ay başlanacak ve hazirandan itibaren de ayda 25 milyon adet üretilebilecek” diye konuştu.


“YENİ TEST KİTİ KANDAN ÖLÇÜM YAPIYOR”


COVID-19 Total Antikor testinin önemi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Akbıyık,  “Covid-19 Total Antikor Testi ise seroloji testi olarak da isimlendiriliyor ve kan örneği ile çalışıyor. COVID-19 Total Antikor testi, Covid-19 enfeksiyonu sonrasında bağışıklık sistemi tarafından, virüsle savaşması için virüse özel üretilen IgM ve IgG proteinlerini (antikorlarını) ölçüyor. IgM proteinleri virüs bulaştıktan ortalama 5 gün, IgG proteinleri ise ortalama 14 gün sonra kanda ölçülebilir düzeylere ulaşıyor. IgG proteinleri dolaşımda kaldığı sürece virüse karşı bağışıklık devam ediyor. Hastalık çok hafif semptomlar ile hatta herhangi bir semptom vermeden atlatılsa bile kanda Covid-19 virüsüne karşı üretilmiş bu antikorların, Total Covid-19 Antikor testi ile gösterilmesi kişilerin virüse karşı bağışık olduğu anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.


 “KESİN, HASSAS VE ÖZGÜN”


Siemens Healthineers Laboratuvar Diagnostik Başkanı Deepak Nath ise, “COVID-19 ile mücadelede yüksek kaliteli test ihtiyacını karşılamak için tüm gücüyle çalışıyoruz. COVID-19 Antikor Testi, laboratuvarların beklediği kesinlik, hassasiyet ve özgünlük ile tasarlandı. Bu testin geliştirilmesinde görev alan ve birçoğu salgının merkezinde bulunan meslektaşlarımızın özverili çalışmaları ile gurur duyuyorum” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bağışıklığın Gücünü ölçen Test KitiKoronavirüsBağışıklık
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