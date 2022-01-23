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Koronavirüs salgınında günlük vaka

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 65 bin 503 oldu

23 Ocak 2022 Pazar 21:19
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Koronavirüs salgınında günlük vaka

ANKARA, (DHA)

Sağlık Bakanlığı'nın 'Günlük Covid-19 Tablosu'na göre son 24 saatte yapılan 392 bin 281 testte 65 bin 503 vaka tespit edildi, 185 kişi hayatını kaybetti. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Günlük Covid- 19 Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 392 bin 281 testte 65 bin 503 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 185 kişi hayatını kaybederken, 75 bin 422 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,37, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,20 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 336 bin 203, 2'nci dozda 52 milyon 262 bin 703 ve 3'üncü dozda 24 milyon 278 bin 269 olmak üzere toplam 140 milyon 743 bin 552 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

'YARIYIL TATİLİNDE SOSYAL HAREKETLİLİĞİ BİRAZ AZALTALIM'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Havalandırması yetersiz mekânlarda uzun süre bir arada kalmayalım. Evimizde konuk ağırlarken dikkatli olalım. Yarıyıl tatilinde sosyal hareketliliği biraz azaltalım. Riskli mevsim şartlarını tedbirlerle lehimize çevirelim. Omicron kolay yayılıyor ama yapılacaklar zor değil!" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs SalgınıGünlük Vaka
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