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Koronavirüs salgınında can kaybı 8 bin 778'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 113 bin 102 testten 1649 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 56 kişi ile toplam can kaybı 8 bin 778'e yükseldi.

11 Ekim 2020 Pazar 08:41
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Koronavirüs salgınında can kaybı 8 bin 778'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 113 bin 102 testten 1649 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybederken, 1391 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 11 milyon 506 bin 414, toplam hasta sayısı 334 bin 31, toplam vefat sayısı 8 bin 778, toplam ağır hasta sayısı 1414, toplam iyileşen hasta sayısı 293 bin 145 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 6,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 7.6 saat, filyasyon oranı yüzde 99,3 olarak belirlendi. 

'BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ, GÜVENİN'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız. Bugün 1649 yeni hasta tespit edildi. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için tedbirlere uymalıyız. Birlikte başaracağız, güvenin." değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaKoronavirüsPandemiCovid19
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