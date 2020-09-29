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Koronavirüs salgınında can kaybı, 8 bin 62'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 115 bin 523 testten 1412 koronavirüs hastası tespit edilirken, yaşamını yitiren 65 kişi ile toplam can kaybı 8 bin 62'ye yükseldi.

29 Eylül 2020 Salı 09:08
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Koronavirüs salgınında can kaybı, 8 bin 62'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı verilere göre; son 24 saatte 115 bin 523 koronavirüs testi yapıldı, 1412 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 65 kişi hayatını kaybederken, 1422 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 10 milyon 153 bin 223, toplam hasta sayısı 315 bin 845, toplam vefat sayısı 8 bin 62, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.5, ağır hasta sayısı 1596, toplam iyileşen hasta sayısı 277 bin 52 oldu.  



'TEDBİRİN NETİCE VERDİĞİNDEN EMİNİZ'


Bakan Koca tabloya ilişkin, "Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayımız, yeni hasta sayımızdan fazla. Bugün tespit edilen 1412 yeni hasta var. Tedbirlerin netice verdiğinden eminiz. Virüsü yenene kadar birlikte mücadele edelim, tedbirlere birlikte uyalım" değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsPandemiCovid19Sağlık BakanlığıFahrettin Koca
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