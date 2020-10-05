Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1155
ALTIN
473.268
DOLAR
7.7309
STERLİN
10.0446
EURO
9.0842
MESLEK LİSELERİ YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLADI
Son Dakika
MESLEK LİSELERİ YÜZ YÜZE EĞİTİME...
Dolar 7.75 lirada
Son Dakika
Dolar 7.75 lirada
Pompeo: Tüm olasılıklara hazırız
Son Dakika
Pompeo: Tüm olasılıklara hazırız
Ruhsatsız maske üreten iş yerine baskın
Son Dakika
Ruhsatsız maske üreten iş yerine...
Ahmet Çalık, Konyaspor'da
Son Dakika
Ahmet Çalık, Konyaspor'da
İş fırsatları için hemen tıkla!

Koronavirüs salgınında can kaybı 8 bin 441'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 104 bin 402 testten 1429 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 57 kişi ile toplam can kaybı 8 bin 441'e yükseldi.

05 Ekim 2020 Pazartesi 09:32
3 Okunma
Koronavirüs salgınında can kaybı 8 bin 441'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 104 bin 402 testten 1429 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 57 kişi hayatını kaybederken, 1182 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 10 milyon 806 bin 285, toplam hasta sayısı 324 bin 443, toplam vefat sayısı 8 bin 441, toplam ağır hasta sayısı 1475, toplam iyileşen hasta sayısı 285 bin 50 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 6,4, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,1 olarak belirlendi. 

'TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMALIYIZ'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün yapılan 104 bin 402 test sonucunda 1429 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 1475. Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz" değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaKoronavirüsPandemiCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Covid-19 kalp krizi ve kalp yetmezliğine yol açabiliyor'
'Covid-19 kalp krizi ve kalp yetmezliğine yol açabiliyor'
Sağlık Bakanlığından Koronavirüsle mücadelede yeni kamu spotu
Sağlık Bakanlığından Koronavirüsle mücadelede yeni kamu spotu
'Pandemide bazı vitaminlerin fiyatı, 20- 30 kat arttı'
'Pandemide bazı vitaminlerin fiyatı, 20- 30 kat arttı'
Koronavirüsün gözden bulaşına 'şeffaf gözlük' önlemi
Koronavirüsün gözden bulaşına 'şeffaf gözlük' önlemi
Pandemi sürecinde yaşlılar ve çocuklarda göz hastalıkları ve görme kaybında artış
Pandemi sürecinde yaşlılar ve çocuklarda göz hastalıkları ve görme kaybında artış
Koronavirüs salgınında can kaybı 8 bin 325'e yükseldi
Koronavirüs salgınında can kaybı 8 bin 325'e yükseldi
MEME KANSERİNDEN KORKMAYIN! 
MEME KANSERİNDEN KORKMAYIN! 
Bursa'da, koronavirüs aşısı sağlık çalışanına uygulandı
Bursa'da, koronavirüs aşısı sağlık çalışanına uygulandı
'Covid-19'dan iyileşenlerin kardiyak kontrollerinin yapılması gerekiyor'
'Covid-19'dan iyileşenlerin kardiyak kontrollerinin yapılması gerekiyor'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans