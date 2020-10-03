Koronavirüs salgınında can kaybı 8 bin 325'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yenilenen 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 114 bin 857 testten 1442 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 63 kişi hayatını kaybederken, 1506 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 10 milyon 608 bin 664, toplam hasta sayısı 321 bin 512, toplam vefat sayısı 8 bin 325, toplam ağır hasta sayısı 1455, toplam iyileşen hasta sayısı 282 bin 657 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 6,4, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,1 olarak belirlendi.

'AĞIR HASTA SAYISINDA VE ZATÜRRE ORANINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Ağır hasta sayısında ve zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün toplam ağır hasta sayımız 1455. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Tedbirlere birlikte uyarak bu gerilemeyi sağladık. Birlikten kuvvet doğar. Birlik olalım" değerlendirmesini yaptı.