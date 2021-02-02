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Koronavirüs salgınında can kaybı 26 bin 117'ye yükseldi

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

02 Şubat 2021 Salı 08:15
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Koronavirüs salgınında can kaybı 26 bin 117'ye yükseldi

Son 24 saatte yapılan 141 bin 703 testte, 7 bin 719 vaka ile 636 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 124 kişi ile toplam can kaybı 26 bin 117'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 141 bin 703 testte 7 bin 719 vaka, 636 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 124 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 16 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 29 milyon 773 bin 125 toplam vaka sayısı 2 milyon 485 bin 182, toplam vefat sayısı 26 bin 117, toplam ağır hasta sayısı 1615, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 370 bin 431 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıFahrettin KocaKoronavirüsPandemiCovid19Aşı
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