Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1487
ALTIN
435.156
DOLAR
7.2588
STERLİN
9.9690
EURO
8.7999
Koruma ve güvenlik görevlisi alınacak
Koruma ve güvenlik görevlisi...
Billboard ve reklam yerleri kiraya verilecek
Billboard ve reklam yerleri...
Gemi satışı ilanı düzeltildi
Gemi satışı ilanı düzeltildi
BDDK’dan Açıktan Personel alımı
BDDK’dan Açıktan Personel alımı
40 adet taşınmaz kiraya verilecek
40 adet taşınmaz kiraya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Koronavirüs salgınında can kaybı 25 bin 993'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 08:53
8 Okunma
Koronavirüs salgınında can kaybı 25 bin 993'e yükseldi

Son 24 saatte yapılan 136 bin 418 testte, 6 bin 562 vaka ile 641 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 128 kişi ile toplam can kaybı 25 bin 993'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 136 bin 418 testte 6 bin 562 vaka, 641 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 128 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 6 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 29 milyon 631 bin 422 toplam vaka sayısı 2 milyon 477 bin 463, toplam vefat sayısı 25 bin 993, toplam ağır hasta sayısı 1634, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 362 bin 415 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,0, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıFahrettin KocaKoronavirüsPandemiCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrasya Hastanesi’nde ‘Beyin Cerrahisi ve Fizik Tedavi’ Paneli Yapıldı
Avrasya Hastanesi’nde ‘Beyin Cerrahisi ve Fizik Tedavi’ Paneli Yapıldı
Türkiye'de, aşılananların sayısı 2 milyonu aştı
Türkiye'de, aşılananların sayısı 2 milyonu aştı
'Aşı olan kişi koronavirüse yakalanıyorsa bu mutasyonlu virüs olabilir'
'Aşı olan kişi koronavirüse yakalanıyorsa bu mutasyonlu virüs olabilir'
'2'nci doz aşılamadan sonra okulları açmak daha doğru'
'2'nci doz aşılamadan sonra okulları açmak daha doğru'
Uzmanlardan uyarı: Koronavirüs sonrası Alzheimer hasta sayısı artacak
Uzmanlardan uyarı: Koronavirüs sonrası Alzheimer hasta sayısı artacak
Prof.Dr. Ertuğrul: Pandeminin üçüncü dalgasına doğru gidiyoruz
Prof.Dr. Ertuğrul: Pandeminin üçüncü dalgasına doğru gidiyoruz
Koronavirüs salgınında can kaybı 25 bin 865'e yükseldi
Koronavirüs salgınında can kaybı 25 bin 865'e yükseldi
Prof. Dr. Özlü: Zorunlu aşıya taraftar değilim
Prof. Dr. Özlü: Zorunlu aşıya taraftar değilim
Bakan Koca: Mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükseldi
Bakan Koca: Mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükseldi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma