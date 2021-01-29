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Koronavirüs salgınında can kaybı 25 bin 605'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 173 bin 210 testte, 7 bin 279 vaka ile 670 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 129 kişi ile toplam can kaybı 25 bin 605'e yükseldi.

29 Ocak 2021 Cuma 08:46
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Koronavirüs salgınında can kaybı 25 bin 605'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 173 bin 210 testte 7 bin 279 vaka, 670 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 129 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 902 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 29 milyon 181 bin 125, toplam vaka sayısı 2 milyon 457 bin 118, toplam vefat sayısı 25 bin 605, toplam ağır hasta sayısı 1751, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 340 bin 216 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,0, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaSağlık BakanlığıKoronavirüsPandemiCovid19
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