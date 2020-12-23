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Koronavirüs salgınında can kaybı 18 bin 602'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Koca, 22 Aralık tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı.

23 Aralık 2020 Çarşamba 08:01
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Koronavirüs salgınında can kaybı 18 bin 602'ye yükseldi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 192 bin 316 olurken, 19 bin 255 yeni vaka tespit edildi. Bugün koronavirüsten 251 kişi hayatını kaybetti. 

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 192 bin 316 testte, 19 bin 256 vaka ile 3 bin 309 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 251 kişi ile toplam can kaybı 18 bin 602'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan güncel 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 192 bin 316 testten 19 bin 256 vaka, 3 bin 309 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 251 kişi hayatını kaybederken, 32 bin 110 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 22 milyon 827 bin 953, toplam vaka sayısı 2 milyon 62 bin 960, toplam vefat sayısı 18 bin 602, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 8, toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 866 bin 815 oldu.

Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 40,0, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde aktarıldı.

'AİLE İÇİ BULAŞMALAR ARTIŞ GÖSTERİYOR'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 3 bin 309 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız. Birlikte mücadele güçlü netice verecek" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsPandemiFahrettin KocaSağlık BakanlığıBakan
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