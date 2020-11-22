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Koronavirüs salgınında can kaybı 12 bin 219'a yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 152 bin 214 testten, 5 bin 532 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 135 kişi ile toplam can kaybı 12 bin 219'a yükseldi.

22 Kasım 2020 Pazar 08:39
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Koronavirüs salgınında can kaybı 12 bin 219'a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 152 bin 214 testten 5 bin 532 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 135 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 233 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 17 milyon 90 bin 101, toplam hasta sayısı 440 bin 805, toplam vefat sayısı 12 bin 219, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 121, toplam iyileşen hasta sayısı 370 bin 825 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 37,6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı yüzde 99,6 olarak belirlendi.

'KAYIPLARIMIZ CAN YAKIYOR'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 5 bin 532 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da can yakıyor. Kayıplarımızı azaltacak olan kurallara ve tedbirlere canla başla uymaktır. Mücadelenin gücü birlik olmak. Güç verin" değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaKoronavirüsPandemiCovid19
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