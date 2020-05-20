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Koronavirüs hastalarına evden online takip
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Koronavirüs hastalarına evden online takip

Dünyanın birçok ülkesinde koronavirüs ile mücadelede kullanılan Covid-19 Uzaktan Online Takip Sistemi, Türkiye’de de uygulanmaya başlandı. Sistem ile birlikte, şüpheli olan veya tanı konmuş hastalar evlerinde parmak uçlarına takarak kullanabilecekleri cihaz ile, hekimler tarafından online olarak, anlık takip edilebilecek.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 15:16
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Koronavirüs hastalarına evden online takip

İSTANBUL -  Solunum yetersizliği, kronik hastalıkları olan hastalarda kullanılan, evde kendi kendilerine ölçüm yapabildikleri Covid-19 Uzaktan Online Takip Sistemi, Biruni Üniversite Hastanesi’nde uygulanmaya başlandı. Sistem ile ilgili bilgi veren Biruni Üniversite Hastanesi Başhekimi ve İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mahir Cengiz, “Bu cihazla kandaki oksijen, karbondioksit, PH (kan asit seviyesi), tansiyon ve nabzı takip ediyor. Bunlar çok hayati seviyeler. Bunları özellikle kronik hastalıklarda bilmek istiyoruz. Bazen bunların seviyesinin düşüklüğünde de ya da karbondioksit seviyesinin yüksekliğinde yoğun bakım ya da hastanede yatış gibi ihtiyaçlar doğabiliyor. Bundan ötürü hastalar kendilerini güvenle, evlerinde çok basit bir metodla ölçerek hekimlerine online olarak ulaşıyor. Hekimler de hastaların değişimlerini anlık olarak sistem üzerinden kolaylıkla takip edebiliyor” diye konuştu.


DEĞERLER 15-20 SANİYE İÇİNDE ÖLÇÜLÜYOR


Hastaların, hastane şartlarında evden izlenmesini sağlayan bu takip süreci hakkında bilgi veren Cengiz, “Parmak ucundan ölçüm yaparak, hastalar da kendi telefonlarında tüm sonuçları görebiliyorlar. Yine aynı şekilde cihazın üzerinde de tüm sonuçlar gözükebiliyor, aynı anda hekimler de bu sonucu görebiliyor. Hekimleri hızlıca müdahale edilmesi gereken bir durum varsa, hasta ve hasta yakınlarına ulaşıyoruz. 15-20 saniyelik bir ölçümle tüm değerler ölçülebiliyor. Bu ölçümlerde anında sistem üzerinden ilgili hekime ulaşıyor” dedi.


HASTANEDE KALMA SÜRESİ KISALIYOR: EVDE HEMŞİRE VAR


Cihazın hastalar için avantajı hakkında konuşan Cengiz, “Covid-19 daha çok alt solunum yollarını tutan bir zatürre virüsü ve buna bağlı da solunum yetersizliği gelişiyor. Bu hastaları biz eve çıkarırken diğer hastalar gibi çıkaramıyoruz. Birçoğunda solunum yetersizliği ya da ciğerdeki hasarlar dolayısıyla oksijen ya da bazı özel ilaçlar kullanması gerekiyor. Bu hastalarda ciddi bir kolaylık sağlıyor. Hastanede yatış süresini kısaltabiliyor. Evde başında bir hemşire varmış gibi sürekli ölçümlerini yapan bir cihaz oluyor. Bu çok büyük bir avantaj. Özellikle ağır seyreden hastalarda böyle bir cihazın kullanımı ciddi bir kolaylık sağlıyor. Hastadan herhangi bir kan alımına gerek yok ya da ilave bir malzeme kullanılmıyor” dedi.


HAYATİ DEĞERLERE EVDEN ULAŞMAK MÜMKÜN


“Hastalığın seyrini anında izleme olanağı sunan bu uygulama ile hekimler hastaların fiziksel durumunu ve kan değerlerini hızlı ve güvenli bir şekilde takip edebiliyor” diyen Cengiz, sözlerini şöyle tamamladı:


“Hastamızın evdeki durumunu her zaman bilemiyoruz. Telefonla hastayla konuştuğumuzda ya da yakınlarıyla görüştüğünde hasta hakkında kısmen bilgi sahibi olabiliyoruz. Hayati parametrelerle alakalı hiçbir veri alamıyoruz. Hastalarımız tansiyon ve nabızlarını ölçebiliyorlar ama hayati değerleri bize bildiremiyorlar. Bu cihaz sayesinde kandaki parametreleri çok kolay takip edebiliyoruz.”


HASTALARIMIZA BAŞARILI VE YETKİN TEDAVİ YÖNTEMİ SUNUYORUZ


Salgınla beraber değişen sağlık hizmetlerine ayak uydurduklarına vurgu yapan Biruni Üniversite Hastanesi Genel Müdürü Serap Kilerci ise, “Hastalarımızın artık evde kaldığı ve bizlerin hizmetleri onların ayağına götürdüğü süreç başladı. Bu süreçte online takip sistemleri ciddi anlamda hastalarımızın sağlığına çözüm bulmakta bize yardımcı oldu. Evde takip sistemleri Covid-19 hastaları başta olmak üzere; kronik rahatsızlığı olan tüm hastalarımızın birkaç saniye içerisinde minimum 16 parametreli sağlık değerlerini hekimlerimize ulaştırabilmekte. Dijitalleşmeye ayak uydurduğumuz bu süreçte hastalarımıza bizler de hem takip sistemleri hem de online muayenelerle destek olmaya çalışıyoruz. Amacımız değişen çağa ayak uydurup hastalarımıza en başarılı ve en yetkin tedavi yöntemlerini sunmak” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Evden Online TakipKoronavirüs HastalarıSolunum YetersizliğiKronik HastalıklarıCovid19 Uzaktan Online Takip Sistemi
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