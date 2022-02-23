Koronavirüs hastalarına ayrılan yatak sayısı 100'den 30'a düşürüldü

TEKİRDAĞ'ın Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, yüksek vaka sayılarına rağmen hastanelerde yatışlarda azalma olduğunu söyledi. Hastanede koronavirüs hastalarına ayrılan 100 yatak sayısını son 10 günde 30'a düşürdüklerini belirten Doğan, "Ülkemizde 100 binleri zorlayan vaka sayısı oldu. Tekirdağ olarak biz de nasibimizi aldık. Çok yüksek sayılarla seyrettik. Son 10 günde vaka sayılarında yüzde 50'ye varan azalma var" dedi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, illere göre Covid-19 vaka tablosunda; Tekirdağ'ın 100 bin kişide vaka sayısı 805,19 oldu. Tekirdağ, en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusta yüzde 84,95 ile mavi iller arasında bulunuyor. Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzman Doç. Dr. Mustafa Doğan, vaka sayılarının artığı iller arasındaki Tekirdağ'da, alınan tedbirlerle vaka sayıları azalırken, hastanelerde yatan sayısının da düştüğüne değindi.



'VAKA SAYILARINDA YÜZDE 50 AZALMA VAR'



Doç. Dr. Doğan, 350 yataklı hastanede daha önce 100 yatağı koronavirüs hastalarına ayırırken son 10 günde bu sayıyı 30'a düşürdüklerini söyleyerek, şöyle konuştu:



"Covid-19 hastalığının gündemimize girdiği an itibarıyla aslında toplamda en yüksek vaka düzeylerini son birkaç ay içerisinde yaşadık. Ülkemizde 100 binleri zorlayan vaka sayısı oldu. Tabi bundan Tekirdağ olarak biz de nasibimizi aldık. Çok yüksek vaka sayılarıyla seyrettik. Son 10 gün içerisinde vaka sayılarında yüzde 50'ye varan gerileme, azalma var. Bu azalmayı biz özellikle pandemi polikliniğe başvuran kişilerde de görmekteyiz. Toplumda da semptomatik hasta sayısında da azalma var. Yatan hasta sayılarına yansımasını önümüzdeki 10 gün içerisinde görmeyi bekliyoruz çünkü tedavi süreleri, bu hastaların 10-15 gün yoğun bakımlarda yatan hastalarda 1 ay ve daha üzerine uzayabiliyor. Fakat yeni başvurularda, yeni yatışlarda azalma var. Yatan hastalarımız taburcu olduğunda, yatak doluluk oranlarına da olumlu yansıyacak. Yoğun bakımda yatan hastalarımızın önemli bir bölümü 65 yaş üzeri grup. Bir önceki varyantlarda biz yoğun bakımlarımızda genç hastalarımızı takip ettik ve genç yaşta önemli sayıda insanımızı kaybettik. Şu dönemde 65 yaş altı sayımız çok sınırlı ve önemli bir bölümü altta yatan risk faktörü koah, koroner arter hastalığı, böbrek yetmezliği, diyabet gibi hipertansiyon hastalığı olan ileri yaş grupları."



'YAŞLI HASTALARIMIZA KORUMA KALKANI OLUŞTURMALIYIZ'



Özellikle ileri yaştaki kişilerin dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Doğan, "Çok sınırlı sayıda, eşlik eden hastalığı olmayan gruptan hastalığı da takip etmekteyiz. Bu hastalarımızın önemli bir bölümü aşısız fakat bunların içinde 2 doz Sinovac aşısını olmuş, sonrasında hatırlatma dozunu yapmamış ya da tek doz Biontec aşısını yapmış veya hatırlatma dozunu yaptırmamış gruptan hastalarımız da var. Tabi aşı koruyucu bir önlem, önemli fakat 'Ben aşılıyım bana bulaşmaz' dürtüsü bizi hataya götürür. Aşılı da olsa temas koruyucu önlemlere dikkat etmeliyiz, özellikle ileri yaş grubunda. Bu varyatın özelliği, Omicron varyantı, ağır hastalık oluşturma olasılığı zayıf. Genç insanlarda da bahsettiğimiz üzere hafif semptomlarla gribal semptomlarla seyrediyor. Virüsün kendi karakteristik davranışı. Hastalığın hafif seyretmesinde virisün özelliği olduğu gibi aşının da özelliği var. Yoksa biz bu sayılarla hastanemizin yatak kapasitesini pandemiye ayırmışken, şu an yüzde 20'nin altında toplam pandemi için ayırdığımız yatak kapasitemiz var. Yaşlı hastalarımıza tekrar bir koruma kalkanı oluşturmalıyız, diye düşünüyorum. Temel bariyer önlemler alınmalı, genç grupta silik veya hafif semptonik bulgularla seyredebildiği için yaşlı hastalarla iletişimde, mesafe ve maske kurallarının uyulması büyüklerimizin yaşam süresine olumlu katkılar sağlayacak, diye düşünüyoruz" dedi.