Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1086
ALTIN
461.830
DOLAR
7.4327
STERLİN
9.8616
EURO
8.7690
Günlük ortalama 4 saat mobil internet kullanıyoruz
Günlük ortalama 4 saat mobil...
Antalya'da, Osmanlı savaş gemisi batığı bulundu
Antalya'da, Osmanlı savaş gemisi batığı...
Hatayspor'a destek gecesi düzenlendi
Hatayspor'a destek gecesi düzenlendi
Üniversite geleceğin şeflerini yetiştiriyor
Üniversite geleceğin şeflerini yetiştiriyor
“Koronavirüs erkeklerde kısırlık yapabilir”
“Koronavirüs erkeklerde kısırlık yapabilir”
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Cinayet işlemekle eşdeğer!
Kapat

“Koronavirüs erkeklerde kısırlık yapabilir”

Erkek üreme sisteminin Covid-19 ile enfekte olmasının birçok önemli sonucu olabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Mahmut Muzaffer İlhan, “Bunlardan en önemlisi kısırlık ihtimali. Koronavirüs sonrası testis hacminde ve sperm sayısında bir azalma olabilir” dedi.

04 Eylül 2020 Cuma 10:29
8 Okunma
“Koronavirüs erkeklerde kısırlık yapabilir”

İSTANBUL - Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Mahmut Muzaffer İlhan, koronavirüsün erkeklerde kısırlık yapabileceği yönündeki iddiaları değerlendirdi. Doç. Dr. Mahmut Muzaffer İlhan, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Covid-19 enfeksiyonun meydana getirdiği zatürreye bağlı ölümler sebebiyle tüm dikkatler solunum sistemi üzerine yoğunlaşıyor. Ancak kalp, böbrek ve beyin gibi diğer hayati fonksiyonu olan organlarımız da hem virüsün kendisinden hem bağışıklık sisteminin oluşturduğu amansız savaşın tahribatından nasibini alıyor. Virüsün yaptığı tahribatın boyutunu zamanla anlayacağımız dokulardan biri de erkek üreme sistemi. Saygın uluslararası dergilerde yayınlanan bazı çalışmalarda erkek üreme sisteminin de Covid-19 enfeksiyonundan etkilenebileceği gösterildi. İlk olarak 38 Covid-19 hastasının 6’sının sperm örneğinde koronovirüse rastlandı. Sonraki çalışmalarda testosteron/LH oranı dediğimiz ve testis hücrelerinin duyarlılığını gösteren bazı erkeklik hormonlarında Covid-19 hastalarında azalma olduğu bulundu.” 


"TESTİSLER VİRÜSE KARŞI DAYANIKSIZ" 


Testisleri koruyan kan testis bariyerinin virüs yayılımlarına karşı çok güçlü bir yapı olmadığını söyleyen Doç. Dr. İlhan, “Aynı durum HIV, hepatit ve kabakulak gibi diğer viral enfeksiyonlarda da yaşanıyor. Koronavirüsün vücuttaki hedeflerinden biri ACE2 molekülü. Bu molekülün testis hücrelerinde bolca bulunması erkek üreme sistemini yeni tip koronavirüse karşı savunmasız bırakıyor. Virüsün sperm hücrelerine yerleşip sperm hücreleriyle yayılabilme ihtimali araştırılıyor. Her ne kadar erkek hastaların sperm örneklerinde koronovirüse rastlanmış olsa da enfeksiyonun cinsel yolla bulaşabilmesi için alınan virüs miktarından Covid-19’un çoğalabilmek için uygun ortamı bulmasına kadar birçok faktör belirleyici oluyor” bilgisini verdi. 


"HACİM VE SPERM SAYISINDA AZALMA"


Erkek üreme sisteminin Covid 19 ile enfekte olmasının birçok önemli sonucu olabileceğini belirten İlhan şunları söyledi: “Bunlardan en önemlisi testislerin tutulması ve hasarlanması sonucunda tıpkı kabakulak enfeksiyonunda olduğu gibi kısırlık ihtimali. Bu tarz vakalar yıllar sonra sebebi bulunamayan kısırlık vakaları olarak karşımıza çıkabilir. Viral enfeksiyonlar sonrası testis hacminde ve sperm sayısında bir azalma olsa da kısırlık gelişmesi için her iki testisin de yüksek derecede tahribata uğraması gerekiyor. Bu durumu ancak zaman içerisinde yapılan çalışmalar aydınlatacak.” 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Erkek üreme SistemiKısırlıkCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sıcak Havalarda Kalbinize DİKKAT Edin!
Sıcak Havalarda Kalbinize DİKKAT Edin!
Rusya ve Çin aşılarının etkili olmayacağı düşüncesi doğru
Rusya ve Çin aşılarının etkili olmayacağı düşüncesi doğru
Uzmanından sonbaharda bağışıklığı güçlendirecek 10 öneri
Uzmanından sonbaharda bağışıklığı güçlendirecek 10 öneri
Medikal estetik yeni normalde büyük ilgi gördü
Medikal estetik yeni normalde büyük ilgi gördü
Bilim Kurulu üyelerinden ailelere balık yağı uyarısı
Bilim Kurulu üyelerinden ailelere balık yağı uyarısı
Koronavirüsü yenen Nurdan hemşire: Nefes almak çok büyük nimet
Koronavirüsü yenen Nurdan hemşire: Nefes almak çok büyük nimet
Türkiye'de ilk, dünyada 3'üncü kez uygulanan ameliyat ile 1 günde ayağa kalktı
Türkiye'de ilk, dünyada 3'üncü kez uygulanan ameliyat ile 1 günde ayağa kalktı
Prof. Dr. Taşbakan: Zatürre aşısı koronavirüsü engellemez
Prof. Dr. Taşbakan: Zatürre aşısı koronavirüsü engellemez
"Yüzerken yapılan hatalar omuz ağrısına neden olabiliyor"
"Yüzerken yapılan hatalar omuz ağrısına neden olabiliyor"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim