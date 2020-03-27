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Koronavirüs bulunan akciğerin 3D görüntüsü yayınlandı

ABD’de bulunan George Washington Üniversitesi Hastanesi’ndeki doktorlar, koronavirüs (Covid-19) hastasının akciğerlerini 360 derece sanal gerçeklik teknolojisi kullanarak görüntüledi. Sanal gerçeklik görüntüsünde, koronavirüsün akciğerlerde yayılması ve verdiği hasar görüldü.

27 Mart 2020 Cuma 13:49
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ABD - Genel olarak sağlıklı, sadece yüksek tansiyonu olan ve nakledildiği George Washington Üniversitesi Hastanesi’nde koronavirüs teşhisi konulan 59 yaşındaki bir erkek hastanın akciğerleri 360 derece sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak görüntüledi. Hastanenin göğüs cerrahisi doktoru Keith Mortman ve ekibi, hastanın akciğerlerinin taramasını yaparak, göğüs boşluğunu 360 derecede 3D olarak yeniden oluşturan bir sanal gerçeklik görüntüsüne dönüştürdü.

'SAĞLIKLI VE VİRÜS BULAŞMIŞ AKCİĞER DOKUSU ORTAYA ÇIKIYOR'

3D akciğer simülasyonunda, sağlıklı akciğer dokularının yarı saydam mavi renklerde, sağlıksız olanların ise yeşil renkli iltihaplı doku şeklinde olduğu görünüyor. Dr. Mortman "Virüs bulaşmış anormal akciğer dokusu ile daha sağlıklı komşu akciğer dokusu arasında keskin bir fark olursa çok çabuk ortaya çıkıyor" dedi. Ciğerlerdeki iltihaplanma, kana yeteri kadar oksijen taşınmasını ve karbondioksit salınımını engelliyor. Bu sebeple koronavirüs teşhisi konan hastalar nefes almakta güçlük çekiyor.

'İNSANLAR BU DURUMU CİDDİYE ALMALI'

Dr. Mortman, "Bu, viral enfeksiyon olarak başlar, sonra akciğerlerde şiddetli iltihaplanma olur ve bu iltihap zamanla azalmazsa yara izi haline gelir. Bu sebeple hastanın nefes alması güçleşir. İnsanların bu hastalığın neler yapabileceğini anlamasını istiyorum. İnsanlar bu durumu ciddiye almalı" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs Bulunan Akciğerin 3D Görüntüsü
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