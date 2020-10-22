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'Koronavirüs beyinde kalıcı hasar bırakıyor'

ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Klinik Şefi, Türk Tabipleri Birliği 2'nci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, koronavirüsün beyinde kalıcı hasarlar bıraktığını belirterek, "Hastalığı ağır biçimde geçirenlerde inme oranının daha yüksek olduğu veya daha önceden inme hastalığı geçirenlerin koronavirüs hastalığını daha ağır geçirdikleri bilimsel olarak tespit edilmiştir" dedi.

22 Ekim 2020 Perşembe 09:53
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'Koronavirüs beyinde kalıcı hasar bırakıyor'

Akciğerleri etkisi ile bilinen koronavirüsün beyini de etkileyen ciddi bulgularla kalıcı hasarlara yol açabildiğine dikkat çeken Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Klinik Şefi Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, Covid-19 hastalarının yüzde 60'ının baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu, hastaların ortalama yüzde 5'inin ise inme geçirdiğini, bundan daha düşük oranlarda beyin kanamaları görüldüğünü, yüzde 20 oranında ise beyin ve sinir kaynaklı etkilenmelerin olduğunu bildirdi. Klinik bulguları hafif olanlarda koku-tat alamama, baş ağrısı, bulantı, kusma hissi gibi beyini de etkileyecek bazı olaylara neden olabildiğini belirten Ökten, daha ağır formlarında ise özellikle 'inme' gibi durumların görüldüğünü kaydetti. Doç. Dr. Ökten, "Hastalığı ağır biçimde geçirenlerde inme oranının daha yüksek olduğu veya daha önceden inme hastalığı geçirenlerde Covid-19 hastalığını daha ağır geçirdikleri bilimsel olarak tespit edilmiştir" diye konuştu.

'BEYİN KANAMALARINDA ARTIŞ YAŞANDI'

Koronavirüsün beyin damarlarını olumsuz etkilediğini ifade eden Doç. Dr. Ökten, "Beyin kanalamarında artış yaşandı. Ayrıca bazı hastalıkları örneğin Guillain Barre gibi bazı rahatsızlıkların oranlarının arttığı gözlenmektedir. Bu hastalıkta en çok rastlanan şikayet baş ağrısıdır. Eğer hastanın beyin sapı etkilemişse özellikle solunum yollarını da etkileyerek hastada ciddi anlamda daha ağır durumlara yol açabilir. Dünyada 65 yaş üstü hastalarda en fazla hastalanma ve ölüm oranı beyin hastalıklarından olmaktadır. Onun dışında uykusuzluk tabi ki önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında kaygı nedeniyle değişik psikiyatrik semptomlar veya bulgular olabilir. Son tanımlamalardan birisi koronafobi mesela" dedi.

'YÜZ FELCİ DE GEÇİREBİLİRSİNİZ'

Koronavirüsün beyinde kalıcı hasarlara yol açabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, şunları söyledi:

"Özellikle inme geçirenlerde vücutta bilinç değişikliklerinden tutalım da vücudun bir tarafında hafif bir kuvvet kaybından tam bir kuvvet kaybına kadar yol açabilir. Konuşma bozukluğuna yol açabilir, görme bozukluğuna yol açabilir, onun dışında çeşitli nöropsikiyatrik semptomlara neden olabilir. Bir de Covid-19'un beyinde veya vücudumuza sinirsel anlamda yaptığı hasarlardan bir tanesi de halk arasında yüz felci olarak bilinen durumdur. Hastalarda halk arasında epilepsi ve sara olarak tanımlanan nöbet geçirme riski de yüksektir. Bu gibi belirtiler verebilir." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsPandemiCovid19Doç. Dr. Ali İhsan Ökten
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